دبا وعجمان.. الفوز الأول

المصدر: عجمان - ياسر قاسم، دبا - محمد فضل

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يستقبل دبا الفجيرة ضيفه عجمان في الثامنة مساء اليوم بملعب تحفة «النواخذة» في الساحل الشرقي، لحساب الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين، يبحث الشبيهان عن الفوز الأول في الدوري وتبدو المباراة صعبة للفريقين من واقع مشوارهما في أول 3 جولات واكتفاء كل منهما بنقطة التعادل والخسارة مرتين.

ويتطلع «النواخذة» لحصد النقاط الثلاث بعد التعادل الأخير أمام الوصل بالجولة الثالثة كما دعم صفوفه بعناصر بارزة على غرار التعاقد مع المهاجم جمال معروف والبرازيلي جاجا سيلفا المعار من نادي النصر ويعد انضمام الثنائي مكسباً لتشكيلة المدرب الصربي زوران بيجوفيتش.

يدخل عجمان المباراة بحرص شديد للتعويض وافتتاح انتصاراته بالبطولة، ولا سيما بعد حسرته الكبيرة في الجولة الماضية التي خسر فيها بصعوبة من الشارقة بعد تقدمه في النتيجة، ويعود لصفوف الفريق اليوم مدافعه وليد اليماحي فيما يستمر غياب المدافع السلوفيني ميرال الذي بدأ يتعافى من الإصابة، ويعتمد «النواخذة» على قاعدته العريضة من الجماهير التي قُدمت لها تسهيلات كبيرة من قبل شركة كرة القدم بالنادي.

قدرات

ووصف الصربي زوران مدرب دبا اللقاء بالمهم لفريقه، لافتاً إلى أن عجمان يمتلك لاعبين يتمتعون بقدرات عالية وقدموا أداءً مشرفاً في الجولات الماضية وقال: فريقي جاهز بشكل جيد، وأتوقع مباراة قوية.

ودعا زوران لاعبي فريقه إلى ضرورة مراقبة مفاتيح اللعب في صفوف عجمان وعدم منح الفريق الزائر أي فرصة للتمرير وإغلاق المساحات أمامهم.

تفاؤل

ويشعر الصربي غوران المدير الفني لفريق عجمان بكثير من التفاؤل من واقع المستوى الذي قدمه الفريق في مبارياته السابقة ولكنه لم ينفِ حاجة الفريق لنتيجة إيجابية ترافق المستوى، بحسب ما جاء في تعليقه على المباراة، مؤكداً صعوبة المباراة وخاصة أن المنافس يلعب بأسلوب مختلف عن عجمان، وأشار إلى أن فريقه خضع فترة أسبوعين من الإعداد الجيد في فترة التوقف، باستثناء اللاعبين علي مدن وبرستيج اللذين التحقا بـمنتخبيهما وعادا قبل 3 أيام.

واستبعد غوران فكرة استبدال المدافع ميرال قبل انتهاء فترة الانتقالات، مشيراً إلى أن إصابته خفيفة وسيعود قريباً للمشاركة.

وقال غوران فترة التوقف بعد الجولة الثالثة، عادية والتأقلم عليها طبيعي ولا سيما أنها ضمن الأجندة الدولية.

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