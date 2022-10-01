ختام فعاليات دورة تقنية حكم الفيديو بدبي

المصدر: (دبي - وام)

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اختتمت أول من أمس فعاليات الدورة التدريبية لتقنية حكم الفيديو التي نظمها اتحاد الإمارات لكرة القدم بالتعاون مع الاتحاد الدولي (فيفا) في الفترة من 26 إلى 29 سبتمبر الماضي، بمشاركة 30 حكماً.

وتناولت محاور الدورة التي قدمها البولندي بول جيل من الاتحاد الدولي، محاضرات نظرية وتدريبات تطبيقية ومباريات مصغرة على ملعب ذياب عوانة بالاستعانة بلاعبين هواة. من جهته، أكد سالم علي الشامسي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رئيس لجنة الحكام، أن تلك الدورة التدريبية تأتي من منطلق حرص اللجنة على عقد دورات وورش تنشيطية بصفة دورية لحكام كرة القدم خلال فترة توقف مسابقات دوري أدنوك للمحترفين للاستفادة من خبرات محاضري الاتحادين الدولي والآسيوي، والمحاضرين المحليين، كما تحرص اللجنة على عقد اجتماع أسبوعي لتقييم الأداء بعد ختام كل جولة.

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