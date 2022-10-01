الجزيرة الحمراء يدافع عن صدارة «الهواة» أمام الرمس

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

ت + ت - الحجم الطبيعي

تتواصل، اليوم، مباريات الأسبوع الرابع من دوري الدرجة الأولى بإقامة 3 مواجهات ساخنة؛ في اللقاء الأول يتطلع الجزيرة الحمراء متصدر ترتيب المسابقة «7 نقاط» لمواصلة مشواره الناجح، وذلك حينما يحل ضيفاً على جاره الرمس في ديربي رأس الخيمة، وكان المتصدر قد انقاد لتعادل مثير في الجولة الماضية أمام ضيفه العربي الذي يمتلك الرصيد ذاته من النقاط وينتظر تعثر الجزيرة الحمراء اليوم قبيل استقباله غداً فريق التعاون في أم القيوين، وفي ما يتعلق بفريق الرمس فقد حقق الفوز الأول له في الدوري قبل أسبوع حينما أطاح مضيفه بينونة بنتيجة 4 - 2 وكان الرمس قد تعادل في اللقاء الأول أمام الفجيرة إذ يمتلك 4 نقاط من ثلاث مباريات.

«ديربي» الفجيرة

في المباراة الثانية يستقبل العروبة خامس الترتيب «6 نقاط» جاره الفجيرة في ديربي الإمارة الذي يقام بملعب دبا الفجيرة واستعاد العروبة توازنه في الجولة الثالثة التي فاز فيها على غلف إف سي بثلاثية نظيفة ليستعيد نغمة الفوز بعد الهزيمة أمام الإمارات في الأسبوع الثاني وفي ما يتعلق بالفجيرة فلا يزال الذئاب يبحث عن فوزه الأول في الدوري بعد تعادله أمام الرمس وسيتي والهزيمة من فرسان هيسبانيا مكتفياً بنقطتين فقط.

مواجهة الصاعدين

وفي ثالث مباريات اليوم يلتقي بينونة على أرضية ملعب شباب الأهلي في العوير ضيفه فرسان هيسبانيا في مباراة تجمع الصاعدين لدوري الدرجة الأولى ويتطلع كل فريق لحصد النقاط والابتعاد عن مراكز القاع ما يقود في نهاية المسابقة إلى الهبوط لدوري الدرجة الثانية ويحتل فرسان هيسبانا المركز 14 برصيد 3 نقاط بعد الفوز في مباراة وحيدة والهزيمة في مباراتين، أما بينونة صاحب المركز 17 - الأخير - فقد تعرض لثلاث هزائم متتالية ولا يملك أي رصيد من النقاط.

وتختتم غداً مباريات الأسبوع الرابع بإقامة 3 مباريات تجمع الذيد والحمرية، ويلاقي العربي ضيفه التعاون، ومصفوت يستقبل مسافي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز