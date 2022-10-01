نجوم ومواهب بلا أندية

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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تترقب مجموعة من الأسماء البارزة والمواهب التي وضعت بصمتها في دوري المحترفين ومختلف المنافسات المحلية، العروض المقنعة والمرضية من الأندية للتوقيع على العقود وبداية مشوار جديد ومواصلة العطاء في ملاعبنا، بعد أن طال وقوفها في محطة الانتظار خلال «الميركاتو» الحالي الذي شارف على إغلاق أبوابه، مع فرصة التمديد لمدة 3 أسابيع أخرى.

ومن الأسماء البارزة التي تضمها مجموعة اللاعبين مطلقي السراح، أو الذين تم إنهاء عقودهم مع أنديتهم السابقة، محمد عبد الرحمن لاعب الوصل في الموسم الأخير والعين سابقاً، بجانب عامر عبد الرحمن لاعب بني ياس الذي طاف على محطات عدة في دورينا أبرزها العين والجزيرة، وهنالك أيضاً محمد العكبري، يوسف البلوشي «الوصل»، المخضرم مهند العنزي لاعب اتحاد كلباء والعين سابقاً، أحمد علي «الظفرة»، سالم العيدي، سلطان السويدي «الإمارات»، أحمد حبوش وأحمد خميس «العروبة»، وانضم حديثاً للقائمة المدافع محمد عايض الذي أنهى النصر تعاقده معه، أول من أمس، بعد 4 سنوات من العطاء بشعار العميد، ليصبح بلا نادٍ خلال الساعات الماضية، في انتظار العرض المناسب.

حضور متفاوت

وشاركت الأسماء المذكورة حتى الموسم الماضي مع فرقها المختلفة، وكان لها حضور متفاوت، ويترقبون حالياً طلب الأندية لخدماتهم بهدف اختيار الوجهة الجديدة، وربما وجد البعض منهم فرصة التوقيع دون الوصول إلى اتفاق مادي. وتبدو فرصة البعض منهم ضئيلة

في اختيار وجهة جديدة بعد أن غطت معظم الأندية النقص الذي تعاني منه، فيما ترددت أنباء عن إمكانية انضمام عامر عبد الرحمن ومهند العنزي وربما لاعب ثالث من المجموعة إلى نادي الظفرة الذي اكتفى بصفقتين فقط في الميركاتو الحالي من اللاعبين المواطنين وكشفت الجولات الثلاث السابقة من الدوري عن حاجته للدعم.

الأجانب والمقيمون

من جانبه، أعاد وليد الشامسي وكيل اللاعبين، وجود مواهب بلا عقود، إلى تركيز الأندية على التعاقد مع اللاعبين الأجانب والمقيمين، ذاكراً أن التعديلات الجديدة جعلت كل فريق يحتاج إلى 4 لاعبين مواطنين في التشكيلة الأساسية بجانب حارس المرمى، بينما يشغل الأجانب والمقيمون أكثر من نصف التشكيلة «6 لاعبين»، مبيناً أن الأندية ترى فائدة أكبر في اللاعب المقيم والبعض منهم يكون بتكلفة مادية أقل من المواطن، لذلك أصبح بإمكان الأندية فسخ تعاقداتها مع لاعبين كبار لأن البديل يكون متاحاً في سوق الأجانب والمقيمين.

وأضاف الشامسي: في السابق فرصة اللاعب المواطن كانت كبيرة، قبل أن يتم السماح بمشاركة المقيم وعدد الأجانب محدود، وكان هنالك صراع قوي بين الفرق لكسب توقيع اللاعبين المواطنين بينما الوضع اختلف تماماً في الوقت الحالي.

وقال الشامسي إن قلة الفرصة المتاحة أمام اللاعب المواطن، لها سلبياتها، منها أنها تقلص عدد اللاعبين المواطنين، وقال: أما الناحية الإيجابية فإنها تجعل كل لاعب مواطن يبذل قصارى جهده ويقدم أفضل ما عنده حتى يضمن وجود عقد بمقابل مالي جيد بالنسبة له يحقق به طموحاته، وبالتالي يرتفع مستوى التنافس من أجل التعاقد وضمان الاستمرارية وأيضاً المشاركة في التشكيلة الأساسية.

وجد بعض اللاعبين أخيراً فرصة التوقيع على عقود جديدة بعد فترة من الانتظار مثل النجم أحمد خليل الذي انضم إلى البطائح بعد أن كان بلا نادٍ منذ أن أنهى شباب الأهلي عقده معه بالتراضي منتصف الموسم الماضي، إضافة إلى خميس إسماعيل الذي وقع للبطائح بعد نهاية عقده مع الوحدة، إضافة إلى سعيد الكثيري الذي منحه الظفرة عقداً لمدة موسم قبل أيام.

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