أحمد جشك: طموحي المشاركة مع «الأبيض»

المصدر: دبي - علي الظاهري

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كشف أحمد جشك لاعب اتحاد كلباء، عن طموحه في الوصول إلى المنتخب الوطني الذي يقوده حالياً المدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، معتبراً أن الأبواب ستكون مفتوحة لكل اللاعبين المجتهدين القادرين على تحقيق الإضافة المطلوبة لـ«الأبيض»، وسيحرص من جانبه على مضاعفة جهوده في الفترة المقبلة للوصول إلى الهدف الذي يصبو إليه، لافتاً إلى أنه يسعى إلى مواصلة العطاء بعد المستوى الذي قدمه في الموسم الماضي والظهور بأفضل صورة مع فريق كلباء في الموسم الجاري. وأضاف جشك المعار من نادي شباب الأهلي إلى اتحاد كلباء، إن الاستمرار مع «النمور» جاء بناءً على رغبة منه في مواصلة التحدي مع كلباء للموسم الثالث على التوالي بما يتوافق مع رؤية وقرار ناديه الأساسي شباب الأهلي الذي أتاح له فرصة المشاركة مرة أخرى، متوجهاً بالشكر والتقدير إلى كل الداعمين له في مشواره الكروي.

طموح متجدد

وأشار جشك إلى أن نادي اتحاد كلباء يتجدد طموحه في الوصول إلى مراكز أعلى في دوري «أدنوك» للمحترفين وهو حق مشروع في ظل ما يتميز به الفريق من إمكانيات وعناصر تخدم أهداف «النمور» في الموسم الكروي الجديد، مشيراً إلى أنه يخوض تحدياً كبيراً للموسم الثالث في كلباء ويسعى إلى استثمار كل ما لديه من إمكانيات وطاقة لتلبية آمال وطموحات الفريق وجماهيره.

أجواء

وتطرق جشك إلى الأجواء الإيجابية في فريق اتحاد كلباء بقيادة المدرب فرهاد مجيدي، وقال إن المدرب يتميز بالصرامة سواء في التدريبات أم المباريات، مما يجعل كل اللاعبين ملتزمين بأداء المهمات إلى جانب الحضور على الوقت في التدريبات، متمنياً مواصلة حصد مزيد من النقاط في الجولات المقبلة من دوري «أدنوك» للمحترفين.

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