«مهرجان دبي للرياضات الرقمية 2022» يعلن جدول فعاليات دورته الأولى

المصدر: البيان

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يقام "مهرجان دبي للرياضات الرقمية 2022” الأول من نوعه على مستوى المنطقة خلال الفترة من 9 حتى 20 نوفمبر المقبل في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي، تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، بتنظيم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة بالتعاون مع شركة "في إس بي إن" (VSPN)، الرائدة عالمياً في مجال حلول الرياضات الإلكترونية الشاملة.

ويعد المهرجان أبرز حدث للرياضات والألعاب الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط، وينسجم مع مكانة دبي الرائدة كمركز عالمي للابتكار، حيث يقدّم فعاليات وأنشطة مباشرة على مدار أسبوعين، بما في ذلك بطولة "ببجي" العالمية PUBG، والقمة الافتتاحية.

وسيتضمن برنامج المهرجان احتفالية "بوبكون الشرق الأوسط "PopConME وفعالية "جيم إكسبو "GameExpo، إضافةً إلى مجموعة من الفعاليات الترفيهية والحفلات العالمية والبطولات الإقليمية والرقمية، كما سيتم تنظيم بطولة خاصة على مستوى المدارس، إلى جانب إطلاق العديد من العروض الترويجية على أحدث المنتجات والإصدارات في مجال الألعاب الرقمية والإلكترونية في جميع أنحاء دبي.

وسيستقطب المهرجان أبرز نجوم الألعاب الرقمية والمطورين والمبدعين والفنانين على مستوى العالم، ليمنح عشاق الرياضات الإلكترونية فرصة مقابلة مشاهير هذا القطاع ورواده والتفاعل معهم.

وقالت منى الفلاسي، مديرة إدارة تخطيط الفعاليات في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: "نسعى لإثراء قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية المزدهر في دبي عبر استقطاب أبرز اللاعبين الموهوبين وعشاق الألعاب الإلكترونية من جميع أنحاء العالم، لنعطيهم فرصة التواصل والتفاعل مع نخبة من المحترفين في هذا المجال، وبما يعزز من تطوره وازدهاره، وفي الوقت ذاته، يقدم المهرجان مجموعةً من البطولات والفعاليات المميزة، ويعد بمثابة منصة عالمية تجمع أبرز رواد القطاع لمشاركة أحدث المستجدات ولإلهام الحضور وتحفيزهم على الانضمام إلى قطاع الرياضات والألعاب الرقمية".

من جهته، قال ماهر عبدالكريم جلفار، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة قاعات المعارض والمؤتمرات في مركز دبي التجاري العالمي: "نفخر باستضافة مهرجان دبي للرياضات الرقمية في مركز دبي للمعارض والمُجهز بأحدث التقنيات. تمتلك دبي رؤية طموحة لبناء مستقبل رقمي متطور، وبدورنا، فنحن ملتزمون بتعزيز مكانة الإمارة كمركز عالمي للفعاليات والسياحة والابتكار عبر توفير قاعات متكاملة وبنية تحتية ومرافق وخدمات منقطعة النظير. وعلى غرار النجاح اللافت الذي تحقق عبر استضافة فعاليات متميزة في مركز دبي للمعارض خلال انعقاد اكسبو 2020 دبي، فإننا نتطلع قُدماً للترحيب بالضيوف والمشاركين في مهرجان دبي للرياضات الرقمية والذين سيتوافدون إلى دبي من مختلف أنحاء العالم".

وقال شولتو دوغلاس هوم، الرئيس التنفيذي للاتصال والتسويق والمبيعات في مدينة إكسبو دبي: "نواصل مسيرة إرث إكسبو 2020 دبي وتحقيق أهدافنا في قيادة الابتكار والتعاون، حيث تعزز فعاليات مدينة إكسبو دبي تبني التقنيات الجديدة والحلول الذكية، ونحن متحمسون لاستضافة حدث بهذا الحجم الضخم والشعبية الواسعة، ونتطلع للترحيب باللاعبين المحليين والعالميين وعشاق الرياضات الإلكترونية في مركز دبي للمعارض ضمن الفعاليات الشيقة العديدة لهذا الحدث العالمي المتميز ".

ويجمع المهرجان اللاعبين المحترفين والمستثمرين ورواد الأعمال وأبرز الجهات المعنية الدولية، ضمن سلسلةٍ من الأنشطة المشوقة والممتعة.

بطولة ببجي العالمية

تنطلق بطولة "ببجي العالمية PUBG" في الفترة الممتدة بين 1 و 20 نوفمبر 2022، وتشهد عدة منافسات بين 32 فريقاً من حول العالم للفوز بإحدى جوائز البطولة التي تبلغ قيمتها أكثر من مليوني دولار أمريكي، إضافة إلى حجز مكانهم في نهائيات بطولة المهرجان الكبرى.

وتستقبل البطولة الجمهور من 17 وحتى 20 نوفمبر المقبل في القاعة الشمالية لمدينة إكسبو دبي، ومن المقرر بثّ كامل فعاليات البطولة مباشرةً على الموقع الإلكتروني https://www.twitch.tv/pubg_battlegrounds

القمّة الافتتاحية

تنطلق القمة الافتتاحية للمهرجان في 9 نوفمبر وتستمر حتى 11 نوفمبر 2022، وتستهدف المحترفين والمطوّرين والمبدعين في قطاع الألعاب الرقمية لتعزيز منظومة الرياضات الإلكترونية في دبي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتوفر منصةً مهمة للتفاعل بين الشركات.

وتستضيف القمة جلسات حوارية ليومين بحضور أكثر من 40 مسؤولا وخبيرا من صناع القرار ورواد القطاع، كما أنها توفّر فرصاً للتواصل مع جهات ومؤسسات مهمة والمشاركة في ورش عمل متقدمة في يومها الأخير، فيما تستعرض القمة أمام أكثر من 200 شخص من الحضور أحدث توجهات الرياضات الرقمية في العالم وفرص الاستثمار الرئيسية فيها، لتشكل بذلك مركزاً يجمع منظومة الألعاب الإلكترونية والمواهب العالمية والمبتكرين في القطاع.

وتشهد القمة مشاركة نخبة من المتحدثين البارزين، بمن فيهم: مكسيم دوراند، مدير التصميم العالمي لدى "يوبيسوفت مونتريال"، وروكو سكانديزو، رئيس محرك الألعاب "أنريل إنجن" لدى شركة "إيبك جيمز" في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وكذلك ماثيو بيكرينج، الرئيس التنفيذي لشركة "باور ليج جيمنج"، إضافة إلى وسام ماثيوز، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة "فناتيك"، وجون لاسي، رئيس شركة "تينسنت" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمدير الإقليمي لشركة "ليفل إنفينت"، وغيرهم الكثير، ما يجعل القمة الافتتاحية بمثابة المنصة الأبرز لمحترفي قطاع الرياضات والألعاب الإلكترونية في دبي.

جيم إكسبو GameExpo

تنطلق فعالية "جيم إكسبو" من 10 حتى 13 نوفمبر المقبل، وتضم أربع مناطق مخصصة لاستضافة العلامات التجارية وشركات رائدة وخبراء الألعاب الرقمية، ما يعطي عشاق الرياضات الإلكترونية فرصة الاطلاع على جميع مستجدات القطاع، كما يمكن للجمهور متابعة فعاليات البطولات المشوقة ولقاء لاعبيهم المفضّلين والتنافس معهم في "جيمينج زون" بدبي. وتوفّر منطقة "الألعاب الكلاسيكية" للجمهور تجارب ممتعة مع عدد من المسابقات والبطولات المتاحة للجميع، بينما تتيح منطقة "ديسكفري زون" للجمهور الاستمتاع بأحدث إصدارات الألعاب المستقلة والاطلاع على آخر الألعاب التجريبية التي يقدمها مطورو الألعاب المستقلون. في حين، تسمح منطقة "ستريمر هب" لأصحاب قنوات بثّ الألعاب على الإنترنت ومشاهير مواقع التواصل الاجتماعي بثّ المحتوى وآخر الأخبار مباشرةً طوال فترة المهرجان.

"بوبكون" الشرق الأوسط

وتحتفي فعالية "بوبكون" الشرق الأوسط PopConME، التي ستنطلق بين 10 و13 نوفمبر المقبل، بجميع عناصر ثقافة البوب العالمية، بدءاً من الأبطال الخارقين والقصص المصورة والألعاب والفنون، ووصولاً إلى السينما والتلفزيون و"الإنمي" وغيرها. وتقدّم الفعالية مجموعةً من التجارب الترفيهية الرائعة، حيث يمكن للحضور ارتداء الأزياء التنكرية ومقابلة شخصياتهم المفضّلة، إضافةً إلى استعراض ثقافة الإنمي اليابانية عبر عروض الأداء المباشرة، والأفلام، وورش العمل، والفعاليات الفنية.

البطولات الإقليمية

ويسعى المهرجان إلى تمكين وإلهام مجتمع الرياضات الإلكترونية، إذ يعطي أبرز لاعبي الرياضات الإلكترونية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فرصة المشاركة في إحدى بطولاته، وهما بطولة أجهزة الهواتف المحمولة التي ستعقد في 12 و13 نوفمبر المقبل، وبطولة منصات ألعاب الفيديو التي ستنظم يومي 19 و20 نوفمبر المقبل، فيما يمكن للموهوبين من جميع الفئات العمرية بالمنطقة المشاركة في تلك المنافسات، حيث سيخوض اللاعبون منافسات على الإنترنت عبر المنصات الرقمية التي يختارونها ويتأهّل الفائزون للمشاركة في البطولة الرئيسية.

البطولة المدرسية

ومن جهة أخرى ستنطلق البطولة المدرسية للألعاب الرقمية في 10 نوفمبر المقبل، بالتعاون مع عدد من مدارس دبي، حيث سيتنافس اللاعبون المتأهلون من تلك المؤسسات التعليمية خلال المهرجان.

الحفلة الموسيقية

ويختتم المهرجان فعالياته مع حفلة موسيقية حية بحضور أفضل النجوم في 19 نوفمبر المقبل، ويمكن للزوار الاطلاع على تفاصيل العرض عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمهرجان، حيث من المقرر الإعلان عن أسماء النجوم قبل افتتاح المهرجان.

ويستهدف المهرجان في دورته الأولى محبي الألعاب والعائلات وعشاق الفن والموسيقا وخبراء قطاع الرياضات الرقمية، ويسعى لتوحيد مجتمعات الألعاب والرياضات الرقمية وتطويرها في دبي والمنطقة، بما يسهم في زيادة الوعي بأهمية الألعاب الإلكترونية وتحفيز الأجيال المقبلة على احترافها.

وبوصفها مركزاً عالمياً للتكنولوجيا والفعاليات، تحتضن مدينة دبي العديد من المؤسسات والمجتمعات والجهات المتخصصة في مجال الرياضات الإلكترونية، ويمكن لرواد الأعمال في القطاع الاستفادة من منظومة الرياضات الإلكترونية الحيوية في دبي، والتي تتيح للمبتكرين وقادة الفكر فرصة الازدهار، وخاصة بعد الإعلان عن استراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي، والتي تهدف إلى دعم رواد الأعمال المبدعين فيها.

ويدعم مهرجان دبي للرياضات الرقمية من بين أكبر التجمعات لهذه الرياضات على المستوى المحلي والدولي، ويمثل جزءاً مهماً من قطاع الفعاليات والترفيه بالإمارة ويعزّز مسيرة نمو القطاع بصورة مستمرة، في ظل ريادة دبي كمركز عالمي للتكنولوجيا والابتكار والأعمال والفعاليات.

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