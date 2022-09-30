رابطة المحترفين تشيد بجماهير الدوري الإماراتي وتشجيعها الحضاري

المصدر: وام

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أشاد مجلس إدارة رابطة المحترفين الإماراتية بالدور الكبير للأندية المحترفة، والذي ساهم بتعزيز الحضور الجماهيري في الجولات الـ3 الماضية من دوري أدنوك للمحترفين لموسم 2022-2023 .

وشهد هذا الموسم انضمام نجوم أضافوا قيمة فنية وتسويقية وإعلامية للمسابقة.

وأثنى المجلس على التسهيلات التي قُدمت للجماهير من الأندية وتحسين تجربة يوم المباراة، ووجه التحية للجماهير التي أثرت المدرجات بتشجيعها الحضاري والتزامها بالأنظمة والقوانين.

كما اطلع مجلس إدارة الرابطة على التقارير المرفوعة من الإدارة التنفيذية، وسير العمل في مختلف الإدارات والأقسام والمشاريع القائمة والمستقبلية ، مستحضرًا الدور المحوري للرعاة والشركاء الاستراتيجيين، والذي ساهم بتحقيق النجاحات في مسيرة الرابطة.

جاء ذلك في الاجتماع الدوري للمجلس اليوم، برئاسة عبدالله ناصر الجنيبي رئيس الرابطة، وحضور كل من جمال حامد المري نائب الرئيس، محمد عبيد اليماحي، حسن طالب المري، طارق علي الشبيبي ، سعيد عبيد الكعبي وجواهر عبدالعزيز السويدي أعضاء مجلس الإدارة، ود. خالد محمد عبدالله مستشار تطوير الأعمال، ومصعب المرزوقي مدير قطاع الخدمات المساندة ، ومديري الإدارات في الرابطة.

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