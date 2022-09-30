الصفقات الكبرى وقمة النصر والوصل عنوان الجولة الرابعة من الدوري الإماراتي

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

بعد توقف دام لأسبوعين، نظرا لمعسكر المنتخب الوطني في النمسا ومباراتيه الوديتين أمام الباراجواي وفينزويلا.. تعود من جديد منافسات دوري أدنوك للمحترفين إلى الواجهة بمباريات الجولة الرابعة، والتي تقام على مدار يومي السبت والأحد، وتشهد إقامة 7 مباريات يتصدرها قمة ديربي بر دبي بين النصر والوصل يوم غد السبت.

وتدخل 5 فرق هي الوحدة وعجمان والظفرة وخورفكان ودبا، باحثة عن الفوز الأول هذا الموسم، بعدما أخفقت خلال الجولات الثلاث الأولى في تحقيق أي انتصار، محققة تعادلا واحدا لكل فريق.

وستكون مواجهات الجولة الرابعة أكثر حماسا بعد الصفقات الكبرى التي أبرمتها الأندية خلال الفترة الماضية بتعاقدات من العيار الثقيل أبرزها ضم فريق الوحدة للبرازيلي آلان ماركوس لاعب ايفرتون، والشارقة لليوناني كوستاس مانولاس، والجزيرة للتشيكي فيليب نوفاك، وشباب الأهلي للبلجيكي جايسون دينايير.

قمة الاثارة لمباريات الجولة سيكون موعدها يوم غد السبت على استاد آل مكتوم في ديربي "بر دبي" بين النصر /السادس/ والوصل /السابع/، عند الساعة 20:00 بتوقيت الإمارات، في مباراة يسعى فيها الفريقان لفك ارتباط النقاط /5/ نقاط، ويسعي الوصل لتقليل فارق عدد مرات الفوز في تاريخ مواجهات الفريقين، حيث التقيا من قبل في 26 مباراة بدوري المحترفين، فاز النصر في 13 منها، والوصل في 6 مرات، بينما كان التعادل حاضرا في 7 مباريات، كما شهدت مواجهات الفريقين في عصر الاحتراف تسجيل 77 هدفا منها 45 هدفاً للنصر، و32 للوصل.

ويدخل النصر اللقاء مدعوما بآخر صفقاته بالتعاقد مع المغربي عادل تاعرابت، والوصل مع كل من اللاعب محمد جابر قادما من شباب الأهلي، والبرازيلي لويز جيليرمي فييرا داسيلفا والذي تم قيده في فئة المقيمين.

وقال الألماني ثورستن فينك مدرب النصر انه يدرك جيدا أهمية مواجهة فريق الوصل، متوقعا أن تكون صعبة على الطرفين.

وأوضح مدرب النصر أن كل فريق يلعب من أجل الفوز، وهذا أمر طبيعي، لكن فريقه سيواصل تقديمه للكرة الهجومية من أجل تحقيق النتيجة المطلوبة.

وأكد الأرجنتيني خوان بيتزي مدرب الوصل جاهزية فريقه للمباراة من أجل تحقيق الفوز أمام النصر بعد فترة جيدة من الاعداد خلال فترة التوقف.

وأضاف المدرب خلال المؤتمر الصحفي للمباراة:" يعلم اللاعبون جيدا مدى المسؤولية الملقاة على عاتقهم وهم على قدر المسؤولية دائما.

وفي اليوم الأول أيضا يحل خورفكان ضيفا على الشارقة الساعة 17:15 بتوقيت الإمارات، حيث يسعى الشارقة متصدر جدول الترتيب برصيد 9 نقاط لمواصلة الانتصارات والعلامة الكاملة مدعوما بأبرز صفقات الموسم من اللاعبين الأجانب، بينما يأمل المدرب الوطني عبد العزيز العنبري في تحقيق الفوز الأول هذا الموسم مع خورفكان / الثالث عشر/ برصيد نقطة واحدة، حينما يواجه فريقه السابق الذي قاده لتحقيق لقب الدوري للمرة الأولى في عصر الاحتراف موسم 2018 - 2019.

وفي نفس التوقيت يحل الجزيرة المتصدر أيضا برصيد / 9 نقاط/ ضيفا ثقيلا على بني ياس /التاسع/ برصيد 3 نقاط، في محاولة من الضيوف لمواصلة الانتصارات، مدعوما بآخر صفقاته المدافع التشيكي فيليب نوفاك، فيما يأمل بني ياس في الفوز للارتقاء لمركز أعلى في جدول الترتيب.

وفي مباراة أخرى باليوم الأول أيضا يحل فريق عجمان /الحادي عشر/ برصيد نقطة واحدة، ضيفا على دبا /الثاني عشر/ برصيد نقطة واحدة أيضا في محاولة لتحقيق الفوز الأول هذا الموسم.

وتستأنف مباريات الجولة يوم الأحد حيث تقام 3 مواجهات تجمع الأولى الظفرة /الرابع عشر/ نقطة واحدة مع شباب الأهلي /الخامس/ 6 نقاط، على استاد حمدان بن زايد الساعة 17:15 ويبحث فيها أصحاب الأرض عن فوز أول هذا الموسم، بينما يأمل شباب الأهلي في مواصلة انتصاراته من أجل اللحاق بفرق المربع الذهبي، حيث يدخل اللقاء مدعوما بآخر صفقاته البلجيكي جايسون دينايير.

وفي ثاني مباريات الجولة يستضيف فريق البطائح /الثالث/ 6 نقاط، فريق الوحدة /العاشر/ نقطة واحدة على استاد اتحاد كلباء، الساعة 17:15 ، حيث يأمل أصحاب الأرض في استثمار نتائجهم المميزة خلال الفترة الماضية لمواصلة المشوار نحو تحقيق انجاز فريد في أول مشاركة للفريق بدوري المحترفين، بينما يأمل الوحدة في تحقيق الانتصار الأول بعدما دعم صفوفه بالبرازيلي آلان ماركوس لاعب ايفرتون الإنجليزي في صفقة من العيار الثقيل، وكذلك اللاعب وليد حسين قادما من شباب الأهلي.

وسيكون ختام مباريات الجولة بلقاء العين /الثامن/ 4 نقاط مع اتحاد كلباء /الرابع/ 6 نقاط، على استاد هزاع بن زايد الساعة 20:00 بتوقيت الإمارات، حيث يأمل أصحاب الأرض وأبطال النسخة الماضية لتعويض خسارة الجولة الأخيرة أمام الجزيرة بينما يأمل اتحاد كلباء في استثمار تألقه بالجولتين الماضيتين، بالفوز على الوحدة والظفرة، من أجل مواصلة المشوار هذا الموسم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز