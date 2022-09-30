ختام فعاليات دورة تقنية حكم الفيديو بدبي

المصدر: وام

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اختتمت أمس الخميس فعاليات الدورة التدريبية لتقنية حكم الفيديو التي نظمها اتحاد الإمارات لكرة القدم بالتعاون مع الاتحاد الدولي " فيفا" في الفترة من 26 إلى 29 سبتمبر الحالي، بمشاركة 30 حكمًا.

وتناولت محاور الدورة التي قدمها البولندي بول جيل من الاتحاد الدولي، محاضرات نظرية خلال الفترة الصباحية، تضمنت مراجعة الحالات التحكيمية الصعبة التي تتطلب تدخل التقنية لاتخاذ القرارات الصحيحة، وركزت أيضًا على أهمية التحركات الصحيحة للحكم خلال المباراة، والتي تساعد على متابعة الحالات عن كثب لاتخاذ القرار المناسب وفقًا لقانون اللعبة، ودون الاعتماد على تقنية الفيديو.

وأقيمت خلال الفترة المسائية طوال فترة انعقاد الدورة، تدريبات تطبيقية ومباريات مصغرة على ملعب ذياب عوانة بالاستعانة بلاعبين هواة، حيث تم خلالها استخدام أجهزة تقنية الفيديو لمراجعة الحالات بحضور تقنيي الشركة المنفذة.

من جهته، أكد سالم علي الشامسي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رئيس لجنة الحكام، أن تلك الدورة التدريبية تأتي من منطلق حرص اللجنة على عقد دورات وورش تنشيطية بصفة دورية لحكام كرة القدم خلال فترة توقف مسابقات دوري أدنوك للمحترفين للاستفادة من خبرات محاضري الاتحادين الدولي والآسيوي، والمحاضرين المحليين، كما تحرص اللجنة على عقد اجتماعً إسبوعي لتقييم الأداء بعد ختام كل جولة.

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