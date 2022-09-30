»أبيض الناشئين« يبدأ مشوار التصفيات الآسيوية بمواجهة غوام

المصدر: وام

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يبدأ منتخبنا الوطني للناشئين لكرة القدم يوم غد "السبت" مشوراه في التصفيات الآسيوية تحت 17 عاماً بمواجهة نظيره منتخب غوام على استاد باكانساري في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت الإمارات، ضمن مباريات المجموعة الثانية للتصفيات التي تستضيفها إندونيسيا في الفترة من 1 إلى 9 أكتوبر المقبل.

وأدى منتخبنا الوطني مرانه الرئيس اليوم على أحد الملاعب الفرعية في مدينة غور باجاجاران بوغور الإندونيسية تحت قيادة المدرب الإسباني ألبيرتو كونواليس وجهازه الوطني المساعد، وبمشاركة جميع اللاعبين.

وأكد ألبيرتو كونزاليس مدرب المنتخب اكتمال استعدادات المنتخب لمباراة الغد، وأنه تحدث مع اللاعبين عن أهمية اللقاء وعدم الاستهانة بمنتخبات المجموعة الثانية، لأنها تضع بطاقة التأهل لنهائيات كأس آسيا 2023 نصب أعينها .

وقال : " علينا أن نكون في قمة تركيزنا خلال مواجهة الغد أمام غوام، لتحقيق نتيجة إيجابية تسهم في زيادة عزيمتنا وإصرارنا في المنافسة على صدارة المجموعة وحسم بطاقة التأهل ".

من جهته أعرب عصام ضاحي إداري المنتخب عن ثقة الجهاز الفني والإداري في لاعبي المنتخب خلال مباريات التصفيات، وقدرتهم على تحقيق التأهل.

ويُشارك في التصفيات 44 منتخبا تم توزيعها على 10 مجموعات تقام بنظام التجمع، بحيث تضم 6 مجموعات 4 منتخبات، بينما تضم 4 مجموعات خمسة منتخبات.

ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل 5 منتخبات تحصل على المركز الثاني.

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