الإمارات وطن الرياضة العالمية وملتقى النجوم

المصدر: وام

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على مدار الشهور الـ4 المقبلة، ستكون الإمارات موطناً لأساطير الرياضة ونجوم العالم من مختلف الألعاب بما فيها كرة القدم، من خلال استضافة عدد كبير من بطولات العالم والفعاليات الدولية الكبرى خلال هذا الفترة.

ولن يقتصر حضور نجوم وأبطال العالم على اللاعبين والرياضيين الحاليين فقط، ولكن سيشمل أيضا أساطير اللعبة السابقين وتحديداً في التنس وكرة القدم.

وتحتضن دبي نهائي بطولة "كأس أساطير فرق التنس"، بمشاركة 9 من أبرز نجوم اللعبة المعتزلين، من 9 إلى 12 نوفمبر المقبل، على أحد أفخم ملاعب التنس في العالم والموجود بميناء اليخوت في "دبي هاربور" وسط واحدة من أرقى مناطق دبي، والذي يتسع لـ 3000 متفرج.

كما ستكون دبي محط أنظار نجوم العالم وأساطير كرة القدم، مثل البرازيليين دونجا، وروبرتو كارلوس، وريفالدو، وزيكو، سانتوس الداير، وباولو هنريكي، والألماني رالف ويلفجونو، إضافة لموافقة مبدئية من الأسطورة الألماني فرانز بيكنباور والنجم الفرنسي زين الدين زيدان، وغيرهما.

ويشارك كل هؤلاء النجوم بمباراة ودية دولية في 14 يناير المقبل تجمع بين فريقي نجوم العالم وآسيا لدعم أصحاب الهمم، ضمن مهرجان خيري كبير يقام خلال الأسبوع الثاني من يناير 2023.

وعلى صعيد كرة القدم أيضا، ستكون الإمارات محطة إعداد وتجهيز لعدد من منتخبات العالم قبل مشاركتها بكأس العالم 2022 مثل منتخبات الأرجنتين وأوروجواي وألمانيا واليابان وغيرها.

وتقيم هذه المنتخبات معسكرات إعدادها بكل من أبوظبي ودبي إضافة لخوض عدد من المباريات التجريبية قبل كأس العالم.

كما تستضيف مدينة العين فعاليات كأس السوبر المصري بين الزمالك والأهلي في 28 أكتوبر المقبل، وتحتضن أبو ظبي مباراة كأس السوبر الأرجنتيني في يناير بين فريقي بوكا جونيورز وريفر بليت.

وعلى صعيد بطولات العالم التي تقام في الإمارات خلال الفترة المقبلة، يستضيف "سكاي دبي" بمول الإمارات بطولة العالم للتزلج على الجليد من 9 إلى 13 أكتوبر كما تستضيف دبي للمرة الأولى بطولة "الجولة العالمية لمحترفي الكرة الطائرة الشاطئية"، من 22 إلى 30 أكتوبر على شاطئ "كايت بيتش".

وتقام في دبي أيضا بطولة العالم للبادل تنس، التي تستضيفها الإمارات للمرة الأولى، خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى 5 نوفمبر المقبلين، على ملعب سوق دبي الحرة للتنس.

كما تستضيف دبي النسخة الـ11 من بطولة كأس القارات لكرة القدم الشاطئية، التي تقام بالتعاون مع لجنة كرة القدم الشاطئية بالاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا" على "شاطئ كايت بيتش" من 2 إلى 6 نوفمبر المقبل، بمشاركة أقوى 8 منتخبات من مختلف قارات العالم.

وتقام منافسات بطولة "دي بي وورلد للجولف" الجولة الختامية لموسم السباق إلى دبي من 17 إلى 20 نوفمبر بملاعب عقارات جميرا للجولف، كما تقام بطولة طيران الإمارات لسباعيات الرجبي على ملاعب "ذا سفنز" من الأول إلى 3 ديسمبر المقبل.

وفي حدث سنوي يجمع نجوم العالم لكرة القدم، ستقام النسخة الـ17 من مؤتمر دبي الرياضي الدولي والدورة الـ13 لجوائز "دبي جلوب سوكر" في 17 نوفمبر المقبل، قبل 3 أيام على انطلاق بطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم.

وخلال الفترة نفسها ، ستتواصل بطولات العالم والأحداث الرياضية الدولية الكبرى في العاصمة أبوظبي، حيث تقام للمرة الأولى في منطقة الخليج، مباراتان تمهيديتان لدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين NBA بين ميلووكي باكس وأتلانتا هوكس في 6 و8 أكتوبر المقبل بصالة "الاتحاد آرينا" في جزيرة ياس.

كما تستضيف أبوظبي النسخة الـ27 من بطولة العالم للجوجيتسو من 29 أكتوبر إلى 8 نوفمبر المقبلين، تحت مظلة الاتحاد الدولي للجوجيتسو، على صالة "جوجيتسو آرينا" بمدينة زايد الرياضية، وتقام بعدها بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو على مدار 8 أيام خلال شهر نوفمبر.

وللمرة الأولى على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحتضن أبوظبي بطولة كأس العالم للرماية البارالمبية، من 3 إلى 17 نوفمبر المقبل بميدان الرماية في نادي العين للفروسية والرماية والجولف بمدينة العين، والتي تنظمها مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم.

كما تشهد أبوظبي السباق الختامي في بطولة العالم /الجائزة الكبرى/ لسباقات سيارات "فورمولا-1" على حلبة مرسى ياس، من 17 إلى 20 نوفمبر.

وبالتزامن معها، ينطلق ماراثون زايد الخيري في أبوظبي يوم 19 نوفمبر.

وتستضيف العاصمة أيضا نهائيات بطولة العالم للترايثلون 2022 بجزيرة ياس من 23 إلى 26 نوفمبر، للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتنضم أبوظبي إلى قائمة أشهر المدن العالمية المستضيفة للحدث العالمي.

وفي صحراء الوثبة، وخلال الفترة من 2 إلى 4 ديسمبر المقبل، تقام بطولة العالم للسبارتن 2022، وذلك للمرة الثانية خارج الولايات المتحدة الأمريكية، بعدما استضافتها صحراء ليوا "تل مرعب" بمنطقة الظفرة العام الماضي.

وتستضيف أبوظبي بطولة العالم لأساتذة كرة السلة الثلاثية في 9 و10 ديسمبر المقبل بجزيرة ياس، وتأتي هذه الاستضافة امتدادا للنجاح الكبير والتفاعل الجماهيري الهائل، الذي شهدته نسخة العام الماضي من البطولة في أبوظبي.

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