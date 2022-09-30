بسبب زئير أسد.. فشل جلسة تصوير محترف الشارقة الجديد (فيديو)

المصدر: البيان

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سعى نادي الشارقة الإماراتي لتقديم لاعبه اليوناني الجديد كوستاس مانولاس مدافع روما ونابولي السابق، بمقطع فيديو يصفه بالمحارب اليوناني، ولكن المحاولة باءت بالفشل.

واستعان الشارقة بأسد حقيقي لتصوير فيديو تقديم مانولاس، لكن جلسة التصوير لم تجر كما اشتهى لها، حيث اضطر اللاعب اليوناني للهرب بعد أن سمع زئير الأسد الموجود بالقرب منه، الأمر الذي ترتب عليه إلغاء تصوير الإعلان الرسمي، في لقطة طريفة حظيت برواج واسع على منصات التواصل الاجتماعي.

وأعلن نادي الشارقة تعاقده مع مانولاس البالغ من العمر 31 عاما لمدة موسمين، قادما من نادي أولمبياكوس اليوناني الذي لعب له خلال الأشهر الثمانية الماضية.

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