5 «هواة» في رحلة البحث عن ملاعب

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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مع انطلاقة دوري الدرجة الأولى قبل ثلاثة أسابيع، بدأت معاناة الأندية التي لا تمتلك ملاعب تظهر من جديد، لتعاني الأندية كثيراً في التنقل بين الملاعب، وتوجد 5 أندية تلعب خارج أراضيها، هى: العروبة الذي يتخذ من ملعب دبا الفجيرة رقم 2 مسرحاً لإقامة مبارياته لحين اكتمال أعمال الصيانة بملعب خليفة بن زايد بنادي العروبة في إمارة الفجيرة.

والنادي الثاني الذي يلعب بعيداً عن جمهوره هو فريق غلف إف سي الذي يلعب على أرضية ملعب حميد الطاير في نادي النصر.

حيث كان الفريق يعاني كثيراً في الموسم الماضي في التنقل بين الملاعب المختلفة، في وقت وضع فيه فريق سيتي حداً لترحاله وتنقله بين الأندية، بعد أن استقر به المقام بملعب الذيد بالمنطقة الوسطى لإمارة الشارقة، وتارة أخرى بملعب نادي الإمارات، في وقت يلعب فيه فرسان هيسبانا وبينونة الصاعدين حديثاً من دوري الدرجة الثانية مبارياتهما على أرض الفريق المنافس مما يعني إقامة مبارياتهما ذهاباً وإياباً على ملعب الخصم.

إيجار

وخلال الموسم الماضي أنفقت بعض الأندية أموالاً طائلة من أجل استئجار الملعب لإقامة المباريات الرسمية في دوري الدرجة الأولى، وتقوم لجنة المسابقات باتحاد الكرة في بعض الأحيان بتعديل مواعيد المباريات التي تقام على بعض الملاعب منعاً لتضارب المواعيد.

إيجابيات

ويؤكد حميد سالمين مدير فريق الفجيرة السابق بأن خوض أي فريق على أرضية ملعبه ووسط جمهوره له نواحٍ إيجابية تختلف كثيراً عن ما سواها إذا كان الفريق لا يملك ملعباً خاصاً به، والتمس سالمين العذر لبعض الأندية والتي لا تمتلك من الإمكانات المادية لإنشاء ملعب، منوهاً إلى أن بعض أندية دوري الهواة لم يمض على تأسيسها 4 أعوام، متوقعاً مع مرور الزمن أن ينصلح حالها وتقوم بإنشاء ملاعبها الخاصة.

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