رابع جولات «الأولى» تنطلق بمواجهتين

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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تنطلق اليوم مباريات الجولة الرابعة من دوري الدرجة الأولى، بإقامة مباراتين على درجة عالية من الأهمية وذلك في الخامسة والثلث مساءً، وفي المباراة الأولى يرحل دبا الحصن رابع الترتيب لملعب الإمارات لمواجهة فريق سيتي، الذي يقدم موسماً متميزاً مع المدرب الوطني محمد البلوشي.

والذي قاد الفريق حتى اللحظة للحصول على 5 نقاط من 3 مباريات دون أن يتعرض للهزيمة، بعد الفوز على غلف اف سي والتعادل مع الإمارات والفجيرة.

وفي الجانب الآخر يرغب المدرب الوطني محمد الجالبوت في قيادة فريقه دبا الحصن إلى تحقيق الفوز الثالث على التوالي بعد أن تجاوز الحصن كل من الرمس وفرسان هيسبانيا، متجاوزاً هزيمته في الجولة الأولى أمام العربي، ويملك الحصن 6 نقاط.

وفي ثانية مباريات اليوم يستقبل حتا «خالي الرصيد من النقاط» ضيفه غلف اف سي الباحث عن الفوز الثاني في المسابقة، والذي تعرض للهزيمة أمام العروبة في الجولة الماضية، ومن قبلها ضد سيتي، ويحتل غلف المركز العاشر برصيد 3 نقاط، فيما لم يذق الإعصار حلاوة الانتصار، وخسر مباراتيه أمام العروبة والإمارات بثلاثية في المباراة السابقة.

وتقام غداً ثلاث مباريات تجمع العروبة ضد الفجيرة، والرمس يستقبل الجزيرة الحمراء، وبينونة ضد فرسان هيسبانيا.

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