إغلاق باب قيد اللاعبين الأجانب من خارج الدولة

المصدر: (دبي - العوضي النمر)

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أغلق اتحاد الكرة أمس، باب الانتقالات الصيفية للأندية الخاص بالتعاقد مع اللاعبين الأجانب من خارج الدولة، فيما يستمر باب القيد الداخلي حتى الرابع من أكتوبر المقبل، ويحق لأي نادٍ داخل الدولة التعاقد مع لاعبين أجانب من خارج الدولة، بعد مرور 21 يوماً على انتهاء فترة الانتقالات الحالية أو التسجيل خارج فترة الانتقالات، في حال كان اللاعب حراً، بشرط أن يكون عقده مع ناديه الأصلي انتهى قبل 29 سبتمبر، وأن يكون هناك شاغر لدى النادي الذي يرغب في التعاقد مع اللاعب. وما زال متاحاً للأندية التعاقد مع أي لاعب أجنبي من أندية الدوري المحلي، بجانب الانتقالات «داخلياً» بين الأندية المحلية أو لناد من خارج الدولة حتى الرابع من أكتوبر المقبل، سواء كان انتقالاً أو إعارة.

وشهدت فترة الانتقالات الحالية تسابقاً كبيراً بين أندية دوري أدنوك للمحترفين في دعم صفوفها بنخبة من أفضل اللاعبين، ومن أبرزهم صفقات للشارقة والنصر والوحدة والعين.

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