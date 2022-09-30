الوحدة يتأهب للبطائح بالصفقات الجديدة وعودة المصابين

المصدر: أبوظبي ـ محمد صادق

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جاءت الصفقات الجديدة التي أبرمها الوحدة بعد مرور ثلاث جولات من عمر دوري أدنوك للمحترفين، لتمنح الفريق وجماهير العنابي جرعة تفاؤل في محاولة لتجاوز البداية المتعثرة للموسم وإعادة الفريق للمسار الصحيح من أجل المنافسة على البطولات، وسط حالة من الرضا والتفاؤل بين جمهور «أصحاب السعادة» بعد التدعيمات الأخيرة.

وركز الوحدة في صفقاته على سد ثغرات واضحة خاصة في خط الوسط بالتعاقد مع البرازيلي آلان ماركيز لاعب إيفرتون الإنجليزي في صفقة مدوية، حيث كان العنابي بحاجة للاعب يملك خبرات كبيرة في خانة الارتكاز ومن أجل ضبط خط الوسط، ومساندة الدفاع الذي عانى في المباريات الماضية، إلى جانب وليد حسين القادم من شباب الأهلي في صفقة انتقال حر، إذ شارك الثنائي في تدريبات الفريق في اليومين الماضيين عقب انضمامها للنادي، إضافة إلى الدولي المصري أحمد رفعت في خانة الجناح الأيسر بديلاً للبرتغالي فابيو مارتينز الذي ظهر بمردود باهت في وقت تتعلق فيه الآمال على ظهور رفعت أحد أبرز لاعبي المنتخب المصري بمستوى كبير وتعزيز القدرات الهجومية في الناحية اليسرى.

كما عزز الوحدة صفوفه بقيد الغاني دانييل أسوما (20 عاماً) ويلعب في خط الوسط في فئة المقيمين، ويتأهب الوحدة لمواجهة البطائح بعد غد متسلحاً بالصفقات الجديدة وكذلك عودة المصابين مثل تيغالي وخليل إبراهيم ومحمود خميس والتونسي علاء الدين زهير ومحمد برغش.

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