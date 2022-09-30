الإثارة تعود للمدرجات بجولة «الديربيات»

المصدر: دبي - العوضي النمر

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تتجه أنظار محبي كرة القدم نحو ملاعب فرق المحترفين من جديد بعد توقف استمر أسبوعين بسبب معسكر الأبيض في النمسا استعداداً للاستحقاقات القارية المقبلة، حيث تنطلق منافسات الجولة الرابعة لدوري أدنوك غداً وبعد غد، من خلال مواجهات ساخنة بين الفرق، وتوقع باستمرار الحضور الجماهيري المتميز، الذي زاد من إثارة المباريات والمنافسات. يشهد يوم غدٍ إقامة 4 مباريات ساخنة.

حيث ستكون البداية بديربي الإمارة الباسمة بين الشارقة وخورفكان، حيث يسعى الشارقة للاحتفاظ بالمركز الأول، وتحقيق فوز رابع على التوالي، خاصة وأن له أفضلية تاريخية أمام ضيفه، فلم يسبق للشارقة أن خسر خلال 6 مواجهات أمام خورفكان في دوري المحترفين، فحقق الفوز 5 مرات، وتعادل مرة واحدة.

فيما يبحث خورفكان عن تعديل وضعه في جدول الترتيب وتحقيق أول فوز له هذا الموسم، مستغلاً دراية مدربه عبدالعزيز العنبري بفريقه السابق الشارقة.

والمواجهة الثانية تجمع بني ياس وضيفه الجزيرة، الجزيرة شريك الشارقة المتصدر برصيد 9 نقاط، يسعى لاستمرار المنافسة على القمة، وخلال 22 مواجهة سابقة بين بني ياس والجزيرة في المحترفين، تفوّق الجزيرة بـ13 انتصاراً، مقابل 3 لبني ياس، وتعادلا في 6 مواجهات.

وفي فترة السهرة تقام مباراتان، فيستضيف دبا نظيره عجمان، في مباراة تعديل الأوضاع، وفي الوقت نفسه تقام مباراة القمة والإثارة «ديربي بر دبي»، وتجمع بين النصر والوصل، على استاد آل مكتوم، ويمتلك كل من الفريقين 5 نقاط من 3 مباريات، وشهدت مواجهات الفريقين في المحترفين تسجيل 77 هدفاً، (45 للنصر، و32 للوصل).

ويمتلك النصر أفضلية الفوز أمام الوصل، في 26 مباراة بينهما، حقق النصر 13 فوزاً، مقابل 6 للوصل، وتعادلا 7 مرات.

ثلاث مواجهات

وتستكمل مباريات الجولة الرابعة بعد غدٍ بـ3 مواجهات، حيث يستضيف الظفرة منافسه شباب الأهلي، في مباراة يبحث فيها الظفرة عن الفوز الأول، فيما يبحث شباب الأهلي عن الفوز الثالث على التوالي. ويستضيف البطائح منافسه الوحدة على استاد اتحاد كلباء، المضيف البطائح في المركز الثالث برصيد 6 نقاط، في الوقت الذي يسعى الوحدة للفوز الأول.

الختام

وتختتم منافسات الجولة بمباراة تجمع العين واتحاد كلباء، على استاد هزاع بن زايد، العين حامل لقب الموسم الماضي يسعى للتمرد على مركزه الثامن برصيد 4 نقاط،، فيما يهدف اتحاد كلباء إلى الخروج بنتيجة إيجابية، بعد فوزين متتاليين، وضعاه في المركز الرابع بـ6 نقاط.

تاريخ الفريقين يشهد 14 مواجهة سابقة في دوري المحترفين، ويتفوّق العين بـ9 انتصارات مقابل انتصارين لاتحاد كلباء، والتعادل 3 مرات.

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