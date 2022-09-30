ديانيير يكمل الخماسي الأجنبي لشباب الأهلي

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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أكمل نادي شباب الأهلي، الخماسي الأجنبي في صفوف فريقه الأول لكرة القدم، بإعلان التعاقد مع المدافع البلجيكي جايسون ديانيير (27 عاماً)، ليكمل الموسم الجاري 2022 - 2023، مع «فرسان دبي»، بديلاً للمدافع الصربي بوجدان بلانيتش (30 عاماً).

والذي تعرض لإصابة أنهت موسمه مبكراً، وذلك أثناء الإحماء قبل مباراة فريقه الودية أمام الوصل، ضمن التحضيرات للموسم الجديد، وبعد أقل من 48 ساعة فقط، من تعاقده مع شباب الأهلي.

وتم التعاقد مع دينايير، في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع نادي ليون الفرنسي، وبدأ اللاعب مسيرته الاحترافية خارج بلده، عندما تعاقد معه مانشستر سيتي عام 2014، ولعب مع سلتيك على سبيل الإعارة موسم 2014 - 2015، وانتقل للعب في الموسم التالي على سبيل الإعارة في غلطة سراي.

مسيرة

ثم انتقل ديانيير، للعب في صفوف سندرلاند على سبيل الإعارة، موسم 2016 - 2017، وعاد للعب مع غلطة سراي على سبيل الإعارة موسم 2017 - 2018، وبعدها انتقل بعقد نهائي إلى ليون الفرنسي من 2018 إلى 2022، ودولياً، لعب 12 مباراة، وسجل هدفاً واحداً مع منتخبي بلجيكا تحت 19 و21 عاماً، قبل أن يشارك لأول مرة مع المنتخب الأول لبلاده في 2015، ويخوض معه 35 مباراة.

ويتوقع أن يتم الدفع بالمدافع البلجيكي، عندما يحل شباب الأهلي ضيفاً على الظفرة بعد غدٍ الأحد، في الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين، مع إمكانية الدفع أيضاً، بالأرجنتيني كارتابيا خلال المباراة نفسها.

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