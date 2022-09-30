حمدان الشامسي: وجود البطائح مع «الكبار» لم يأتِ صدفة

المصدر: دبي - علي الظاهري

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أكد حمدان الشامسي مدير فريق البطائح، أن الصعود إلى دوري «أدنوك» للمحترفين، لم يأتِ صدفة، وإنما هو حصاد 3 سنوات من العمل والجهد، من أجل المشاركة التاريخية الأولى.

والتي تم الإعداد لها عبر استقطاب مجموعة كبيرة من اللاعبين المتميزين من أصحاب الخبرة، بقيادة مدرب يتميز بالكفاءة العالية، إلى جانب العمل الكبير من قبل اللجنة الفنية، برئاسة أسطورة الكرة الإماراتية عدنان الطلياني.

وبدعم من شركة كرة القدم، برئاسة سعيد عبيد الطنيجي، الذي سخر كل إمكانات النادي للانطلاقة بكل قوة، مشيراً إلى أن طموح «الراقي»، هو الظهور بصورة مشرفة في دوري الأضواء، إلى جانب تثبيت الأقدام.

وأضاف الشامسي لـ«البيان»، أن الفريق يتطلع إلى تقديم المستوى الذي يليق، بعد العمل الدؤوب والمنافسة في السنوات الثلاث الماضية في دوري الدرجة الأولى، والتي تكللت في الموسم الماضي بحصد بطاقة التأهل إلى مصاف الكبار.

تحدٍ

وعن وجود مغامرة بإجراء عدد كبير من التعاقدات، قال الشامسي إنه يعتبر تعاقدات الفريق تحدياً، أكثر من أن يكون مغامرة، حيث إن جميع التعاقدات جرت وفق احتياجات الفريق.

وبالتنسيق بين اللجنة الفنية والمدرب، حيث ساهمت الصفقات في تكوين شخصية الفريق، لافتاً إلى أنهم كسبوا التحدي في هذا الجانب، بعد الأداء المميز الذي قدمه اللاعبون، مبيناً أن مشوار الدوري طويل، واللجنة الفنية مع الجهاز الفني، حريصون على تجهيز الفريق بكامل العناصر المطلوبة للموسم، في ظل قوة المنافسة المتطلبة للنفس الطويل.

إعداد مميز

وأكد الشامسي أن الإعداد المميز قبل انطلاقة الموسم، عبر التحضيرات الداخلية، إلى جانب المعسكر الخارجي في تركيا، الذي تضمن تجارب قوية مع أندية محلية وخليجية، انعكس إيجاباً على ظهور الفريق بمستوى مميز في الجولات الثلاث الأولى.

والتي أسفرت نتائجها عن الفوز على كلباء، ومجاراة فريق الوصل، والاقتراب من التعادل، رغم الخسارة بهدفين مقابل هدف، ليكسب الفريق النقاط الثلاث في المباراة الأخيرة أمام بني ياس على ملعبه، مشيراً إلى أنهم حرصوا على استثمار التوقف في خوض تجربة قوية أمام فريق العين، حامل لقب الدوري، لضمان استمرارية تقديم أفضل المستويات والنتائج في الفترة المقبلة.

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