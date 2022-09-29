تاعرابت: النصر فرصتي الأخيرة للمونديال

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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أكد المغربي عادل تاعرابت نجم «العميد» الجديد، أن النصر فرصته الأخيرة لتحقيق حلمه بالمشاركة في نهائيات كأس العالم قطر 2022، بعدما غاب عن مونديال روسيا 2018، بسبب اختيارات المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، وقال تاعرابت: هدفي العودة إلى تشكيلة المنتخب المغربي، لقد كنت ضمن القائمة في مختلف الأوقات، وأتمنى أن أقدم أداءً قوياً مع النصر، حتى أحظى بفرصة للعب في كأس العالم.

وانضم تاعرابت للنصر الأسبوع الماضي، بديلاً للبرازيلي غاغا، وسيكون ظهوره الأول مع الفريق في مباراة الديربي، التي تجمع النصر مع جاره الوصل، السبت، على استاد آل مكتوم.

وأوضح اللاعب المغربي أن منتخب بلاده في مجموعة صعبة، تضم كرواتيا وبلجيكا وكندا، ولكن «أسود الأطلس»، واثقون من قدراتهم وبإمكانهم تقديم مستويات جيدة في قطر.

وعن رأيه في الدوري الإماراتي، قال: لا أعرف الكثير عن الكرة الإماراتية، ولكن لدي أصدقاء لعبوا هنا في السابق، مثل مبارك بوصوفة، لقد تحدثت معه، وأخبرني أشياء جيدة، وأنني بحاجة لبعض الوقت للتأقلم، وهو ما أسعى إليه في أقرب وقت ممكن.

وأعرب تاعرابت عن سعادته بخوض أول تجربة في الكرة الخليجية مع نادي النصر، وأضاف: أعلم أنها ستكون تجربة مختلفة عن أوروبا، ولكن علي التأقلم، وسأحرص على نقل خبرتي للفريق، ونأمل أن نحقق نتائج إيجابية.

وظهر تاعرابت آخر مرة في تشكيلة المنتخب المغربي في المباراة الودية التي فاز فيها أسود الأطلس على الولايات المتحدة الأمريكية بثلاثية نظيفة في يونيو الماضي، وقبلها في مباراة السودان، ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022، في سبتمبر من العام الماضي.

ولعب تاعرابت للعديد من الأندية الأوروبية، مثل نادي لانس الفرنسي في موسم 2006-2007، ثم مع نادي فولهام الإنجليزي الذي لعب له من 2007 حتى 2010، قبل أن يعيره إلى نادي كوينز بارك رينجرز.

وانتقل تاعرابت إلى نادي بنفيكا البرتغالي في 2015، ثم لعب على سبيل الإعارة لنادي جنوى الإيطالي، موسم 2017-2018، وعاد إلى الفريق البرتغالي، وساهم في تتويجه بالدوري المحلي موسم 2018-2019، وكأس السوبر البرتغالي 2019، ولعب تاعرابت 129 مباراة مع بنفيكا.

وخاض النجم المغربي تجربة مع نادي ميلان الإيطالي على سبيل الإعارة، من رينجرز في 2014، قبل أن يعزز صفوف نادي بنفيكا في 2015، حتى مغادرته رسمياً للفريق، بداية الشهر الجاري.

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