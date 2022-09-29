هيئة أبوظبي والسيتي يتعاونان من أجل حياة صحية للأطفال

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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وسعت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة مع شريكتها مدارس مانشستر سيتي لكرة القدم بدولة الإمارات البرنامج الذي يستهدف تحقيق أنماط حياة صحية للأطفال، بمشاركة أكثر من 3000 طالب في المرحلة الابتدائية، ممن تتراوح أعمارهم بين 4-8 سنوات في 40 مدرسة في أبوظبي، ويتضمن البرنامج هذا العام مسابقة لمنح طفلين وأولياء أمورهم فرصة التسجيل للفوز برحلة العمر إلى ملعب الاتحاد في مانشستر بالمملكة المتحدة والاحتفال في المدرجات خلال إحدى مباريات مانشستر سيتي الرئيسية لهذا الموسم.

يعد برنامج «أنماط الحياة الصحية» جزءًا من مبادرة «ود» العالمية لتنمية الطفولة التابعة لهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة والتي تستهدف الوالدين والأطفال والشركاء وصنّاع السياسات والمجتمعات المدنية والهيئات البحثية وصناديق الاستثمار الاجتماعي ومراكز الابتكار، بالإضافة إلى القطاع الخاص من خلال التدخلات الاستراتيجية والبرامج المخصصة التي تعزز وتطور مجالات لطفولة المبكرة محليًا وعالميًا.

وفي ضوء هذا التوجه، يسلط برنامج «أنماط الحياة الصحية» الضوء على أهمية اللعب للأطفال، والدور المحوري الذي يقوم به في تعزيز النمو المعرفي والجسدي والسلوكي للأطفال الصغار، ويتضمن البرنامج سلسلة من الورش التفاعلية التي ستقام خلال العام الدراسي الحالي، وتركز على تثقيف الأطفال حول أهمية اتباع أسلوب حياة صحي ونشط مع تشجيعهم على بناء عادات صحية، مثل المشاركة في لعب كرة القدم والرياضة بشكل عام.

وتم الإعلان عن إطلاق البرنامج لهذا العام في مدرسة بيرل الابتدائية في أبوظبي حيث تم إشراك 15 من الطالبات و11 من الطلبة الذين تتراوح أعمارهم بين 7-8 بالبرنامج، للمشاركة في الورش التفاعلية التي يقدمها مدربو مدارس مانشستر سيتي لكرة القدم وتغطي الجوانب النظرية والعملية، حيث يتعرف الأطفال على أهمية الأنشطة الرياضية.

وفي هذا الصدد قالت منال طاهر رئيس قسم الشراكات الاستراتيجية في الهيئة: «بعد نجاح النسخة التجريبية من البرنامج، نحن متحمسون لرؤية هذه الشراكة تنطلق على نطاق أوسع للعام الدراسي الجديد. ويشاركنا في هذا الحماس المدارس والأطفال، ويسعدنا أن نتمكن من تحقيق أفضل النتائج لجميع الأطفال المشاركين».

ومن جانبه قال سايمون هيويت، مدير أول لعمليات كرة القدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى سيتي فوتبول سيرفيسز: «نحن نوسع نطاق برنامج أنماط الحياة الصحية الخاص بنا المصمم لأطفال المدارس الابتدائية الأصغر سنًا. ليس من السابق لأوانه أبدًا التحدث عن فوائد الرياضة والتغذية والخيارات الصحية، ويسعدنا إجراء هذه الجلسات التفاعلية وجهاً لوجه وفي الفصل مرة أخرى».

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