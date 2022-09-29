82.5 مليون درهم القيمة التسويقية للعرب في الدوري الإماراتي

المصدر: وكالات

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تشهد النسخة الحالية من مسابقة الدوري الإماراتي مشاركة استثنائية من اللاعبين العرب، حيث يبلغ عددهم حتى الآن 11 لاعباً مرشحين للزيادة.

ويغلق الميركاتو الصيفي لمسابقة الدوري الإماراتي أبوابه 4 أكتوبر المقبل، وسط صفقات مستمرة من الأندية من أجل تصحيح أوضاعها مع استئناف مباريات المسابقة بالجولة الرابعة عقب توقفها خلال الاسبوعين الماضيين، نظراً لخوض منتخب الإمارات معسكرا خارجيا في النمسا استعدادا للفترة المقبلة.

وتبلغ القيمة التسويقية للاعبين العرب المنضمين إلى صفوف 8 أندية هي العين والجزيرة وشباب الأهلي والوصل والنصر وعجمان والظفرة وخورفكان 23.200 مليون يورو، ما يوازي 82.5 مليون درهم، يتصدرهم كل من المغربي سفيان رحيمي لاعب نادي العين، والسوري عمر خريبين لاعب نادي شباب الأهلي.

وتسيطر المغرب على صفقات اللاعبين العرب، وذلك بواقع 6 لاعبين، وتأتي تونس في المركز الثاني بلاعبين اثنين، ولاعب واحد لكل من البحرين وسوريا والجزائر.

وبحسب موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في أرقام واحصائيات اللاعبين يأتي كل من السوري عمر خريبن لاعب شباب الأهلي والمغربي سفيان رحيمي لاعب العين في الصدارة بقيمه تسويقية بلغت 16.01 مليون درهم لكل لاعب، يليهم كل من التونسي فراس بالعربي لاعب عجمان، والمغربي أشرف بن شرقي لاعب الجزيرة بقيمة تبلغ 10.67 مليون درهم لكل منهما، ثم المغربي عادل تاعرابت لاعب النصر بقيمة تبلغ 8.9 مليون درهم، يليه مواطنه مهدي عبيد لاعب خورفكان بقيمة بلغت 7.12 مليون درهم، يليه مواطنه وليد أزارو لاعب عجمان بقيمة تبلغ 5.34 مليون درهم، ثم مواطنه سفيان بوفيتني لاعب الوصل بقيمة تبلغ 2.136 مليون درهم.

ويليه التونسي وليد القروي لاعب الظفرة بقيمة تبلغ 1.95 مليون درهم، ويتساوى معه في نفس القيمة المغربي المهدي مبارك لاعب العين، يليهم البحريني علي مدن لاعب نادي عجمان بقيمة بلغت 1.78 مليون درهم.

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