دبي تستضيف المهرجان الخيري لأصحاب الهمم بمشاركة نجوم كأس العالم

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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تستضيف دبي المهرجان الرياضي الخيري العالمي الذي يشتمل على فعاليات مختلفة أبرزها مباراة بين نجوم كأس العالم ونجوم آسيا في الرابع عشر من يناير المقبل، برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم.

وينظم المهرجان اللجنة البارالمبية الآسيوية ونادي دبي لأصحاب الهمم بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي ونادي لافال يونايتد لكرة القدم بدبي، ويخصص ريعه لصالح "أصحاب الهمم" في بعض الدول الآسيوية، في إطار الشراكة المجتمعية وفتح آفاق للتعاون من أجل تعزيز المبادرات المختلفة التي تصب في مسار دعم "أصحاب الهمم" في أكبر قارات العالم.

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