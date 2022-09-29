الوصل يتعاقد مع جابر ولويز

المصدر: (دبي - علي شدهان)

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أعلن الوصل عبر حساب النادي الرسمي على «تويتر»، التعاقد مع محمد جابر رسمياً، والبرازيلي لويز جيليرمي فييرا دا سيلفا، لينضما إلى صفوف فريقه الأول لكرة القدم خلال الموسم الجاري، على أن يتم قيد لويز في فئة اللاعب المقيم. وتسعى إدارة شركة الوصل لكرة القدم برئاسة أحمد الشعفار، إلى تعزيز صفوف الإمبراطور بلاعبين أكفاء، سواء من المحليين أو الأجانب، أملاً بظهور قوي للفهود في مختلف بطولات الموسم الجديد.

ويواصل الوصل تحضيراته لقمته المرتقبة مع مضيفه النصر السبت المقبل في الجولة الرابعة من دوري «ادنوك» للمحترفين.

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