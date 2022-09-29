«سيتي» و«e&» شراكة لدعم المواهب

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أعلنت مجموعة e& (المعروفة سابقاً باسم مجموعة اتصالات)، أمس عن شراكة جديدة رائدة تجمعها مع مدارس السيتي لكرة القدم، وتدعم من خلالها برنامج اللاعب الموهوب.

وكانت مدارس السيتي لكرة القدم قد أطلقت البرنامج في عام 2019 لتوفر من خلاله منصة للاعبين الناشئين الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و16 عاماً في كل من دبي وأبوظبي، تساعدهم على بلوغ أقصى إمكاناتهم تحت إشراف الكوادر التدريبية الخبيرة في مدارس السيتي لكرة القدم.

وسجل البرنامج نجاحاً هائلاً على مدار السنوات الثلاث الماضية، حيث أشرف خلالها على انتقال ما يزيد على 50 لاعباً ناشئاً وتطوير مواهبهم بما يتناسب مع المنافسات الكروية.

وستوفر مدارس سيتي بالشراكة فرص الاحتكاك مع المواهب الكروية الأخرى في مباريات عالية المنافسة محلياً ودولياً، كما يوفر البرنامج فرصاً متعددة لتطوير المواهب وصقل قدراتها، وخوض التدريبات في ملاعب السيتي حول العالم.

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