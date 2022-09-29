طيران الإمارات وجولة «دي بي ورلد» يمددان الشراكة

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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أعلنت جولة دي بي ورلد وطيران الإمارات عن تمديد اتفاقية الشراكة بينهما، وبذلك ستبقى الناقلة العالمية الشريك الرسمي لجولة دي بي ورلد للغولف حتى نهاية موسم 2024.

وتواصل طيران الإمارات، بموجب اتفاقية تمديد الشراكة، عرض علامتها التجارية الشهيرة عبر 21 بطولة ضمن جولة دي بي ورلد، والوسائط الإعلامية والرقمية للجولة، والاستفادة من مرافق وخدمات الضيافة المتميزة للجولة والتجارب الحصرية للمحترفين مع الهواة Pro-Am. كما تتمتع طيران الإمارات بصفة الشريك الرسمي في 14 بطولة مدرجة على تقويم جولة دي بي ورلد في كل موسم

وتواصل طيران الإمارات أيضاً دورها كشريك في نظام الجولة الافتراضي «فيرتشوال آي Virtual Eye»، وهو نظام جداول يوفر معلومات في الوقت الفعلي عن أداء اللاعبين والإحصائيات. وسوف يعرض، بالإضافة إلى ذلك، محتوى جديد من طيران الإمارات Fly Better Moments لحظات مثيرة من البطولات للمشجعين عبر المنصات الرقمية للجولة.

وقال غاي كينينغز، نائب الرئيس التنفيذي والمدير التجاري لمجموعة الجولة الأوروبية: «طيران الإمارات من أعرق شركائنا، وقد أسعدنا قرارها تمديد شراكتنا حتى نهاية موسم 2024».

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