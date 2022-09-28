جاجا من النصر إلى دبا الفجيرة

المصدر: (دبي - عدنان الغربي)

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وافقت شركة النصر لكرة القدم على انتقال اللاعب البرازيلي جاندير برينو المعروف بـ«جاجا» إلى دبا الفجيرة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

ولعب جاجا أساسياً في تشكيلة النصر خلال الجولات الثلاث الأولى بدوري أدنوك للمحترفين أمام الظفرة وعجمان وخورفكان، قبل أن يتم استبداله بالمغربي عادل تاعرابت القادم من بنفيكا البرتغالي.

ونشأ جاجا (23 عاماً) في صفوف فريق بوافيستا، بينما لعب على سبيل الإعارة للعديد من الأندية البرازيلية في المواسم الماضية أبرزها سيركيوما وبيراسيسابا وسامبايو كوريا ولعب في الموسم الماضي بفريق بوتوساني الروماني، وشارك معه في 27 مباراة وأحرز خمسة أهداف وأسهم بـ5 تمريرات حاسمة.

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