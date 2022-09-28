الصفقات الجديدة و3 جولات بدوري أدنوك تجهز الوحدة والشارقة لنهائي كأس رئيس الدولة

المصدر: وام

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مع استئناف فعاليات الموسم الحالي لدوري أدنوك لكرة القدم للمحترفين مطلع الأسبوع المقبل، ستكون الفرصة سانحة أمام كل من فريقي الشارقة والوحدة للاستعداد الجيد قبل المواجهة المرتقبة بينهما في نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة للموسم الرياضي الماضي 2021-2022 .

وأعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم مؤخرا عن موعد إقامة المباراة النهائي لكأس صاحب السمو رئيس الدولة، للموسم الماضي، حيث يلتقي الوحدة والشارقة على استاد "هزاع بن زايد" بمدينة العين في 21 أكتوبر المقبل.

ويتطلع الفريقان للاستعداد المناسب لنهائي أغلى الكؤوس من خلال المباريات القوية التي تنتظر كليهما في الجولات الثلاثة التالية من دوري أدنوك للمحترفين، والذي يستأنف نشاطه يوم السبت المقبل بالجولة الرابعة بعد أسبوعين من التوقف بسبب معسكر المنتخب الوطني في النمسا خلال الأيام الماضية.

وكانت فترة التوقف بمثابة فرصة جيدة لجميع فرق دوري أدنوك، ومنها الوحدة والشارقة، لإعادة ترتيب الأوراق، وخاصة الوحدة بعد نتائجه في الجولات الـ3 الأولى من مسابقة الدوري واحتلاله المركز العاشر برصيد نقطة واحدة.

وعزز الشارقة صفوفه خلال فترة التوقف بالمدافع اليوناني كوستاس مانولاس من أولمبياكوس لينضم إلى قائمة تضم من اللاعبين الأجانب كلا من البوسني ميراليم بيانيتش والإسباني باكو ألكاسير، والبرازيلي كايو لوكاس المتوقع عودته بقوة خلال الفترة المقبلة بعد تعافيه من الإصابة.

ودعم الشارقة بهذا قوته الضاربة للحفاظ على ما حققه في الجولات الـ3 الأولى حيث يتصدر مسابقة الدوري برصيد 9 نقاط، وبفارق الأهداف أمام الجزيرة بعدما حقق كل منهما العلامة الكاملة حتى الآن بالفوز في المباريات الـ3 .

وعمل الشارقة خلال فترة التوقف على اختبار جاهزيته بمواجهة اتحاد كلباء وديا، وفاز عليه 2-0 .

وفي المقابل، عمد الوحدة خلال فترة التوقف على إعادة ترتيب أوراقه لتصحيح المسار، وأعلن التعاقد مع البرازيلي ألان ماركوس لاعب إيفرتون الإنجليزي بعقد يمتد لموسمين، ليحل في قائمة الفريق بدلا من البرتغالي فابيو مارتينيز، كما ضم وليد حسين من شباب الأهلي.

وخاض الوحدة مباراة ودية أمام فريق الغربية، وحقق الفوز بسداسية نظيفة استعدادا لاستئناف الدوري.

وكان الوحدة هو الطرف المتأهل أولا لنهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، بتعادله مع بني ياس 2-2 في إياب نصف النهائي بعد الفوز عليه 4-1 ذهابا، ليصعد الفريق إلى المباراة النهائية للمرة الثامنة في تاريخه، فيما تأهل الشارقة بالفوز على الوصل 3-2 في إياب نصف النهائي، بعد التعادل السلبي معه ذهابا.

وخلال الجولات الـ3 المقبلة بدوري أدنوك للمحترفين، يلتقي الوحدة مع البطائح مفاجأة الموسم ثم يخوض تحديا مثيرا مع النصر، كما يلتقي فريق العين حامل لقب دوري المحترفين في ديربي أبوظبي، لتكون المباريات الـ3 أفضل استعداد للنهائي الأغلى.

ويخوض الشارقة في الجولات الـ3 المقبلة مباريات مهمة يبدأها بفريق خورفكان؛ حيث يدخل تحديا مثيرا أمام مدربه السابق عبد العزيز العنبري، الذي قاده لتحقيق اللقب للمرة الأولى في عصر الاحتراف، ثم يلتقي الجزيرة في قمة مباريات الجولة الخامسة، وسيواجه بعدها الوصل في 16 أكتوبر المقبل، قبل 5 أيام من مواجهة الوحدة في النهائي المرتقب.

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