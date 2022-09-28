الإمارات للتحكيم الرياضي ينظم دورات للمحكمين.. ويشارك في مؤتمر «كاس» بسويسرا

المصدر: وام

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استعرض مجلس إدارة مركز الإمارات للتحكيم الرياضي تقارير عمل المركز خلال المرحلة الماضية، من قضايا لفض المنازعات والتوفيق، ومستجدات الدورات التي يعقدها المركز بشكل مستمر.

وأوصى بضرورة عقد دورات صقل وتأهيل تخصصية للمحكمين في مجالات مثل الفروسية، وألعاب القوى، والتنس الأرضي، والجوجيتسو والرياضات البحرية وغيرها، بهدف توفير قاعدة المعلومات اللازمة للمحكمين التي تمكنهم من اتخاذ القرارات السليمة في شتى القضايا بما في ذلك القضايا التي تستوجب اللجوء لروح القانون.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة المركز الذي عقد أمس بمقره في دبي برئاسة سعادة على بو جسيم، وحضور كلّ من سعادة ضرار حميد بالهول نائب رئيس المركز، والأعضاء سعادة يوسف عبد الله البطران، وحمدة سيف الشامسي، وسعيد علي العاجل، وأحمد عبد الله الظاهري.

وأكد ضرار حميد بالهول أن الدورات التخصصية في الرياضات المختلفة تمثل نقلة نوعية كبيرة في جهود مركز الإمارات لتأهيل وصقل الكوادر المواطنة، وأنه يتم الإعداد لمخاطبة عدد من الاتحادات الدولية لتوفير محاضرين دوليين معتمدين في عدد من الرياضات التخصصية، من أجل البدء في تنفيذ هذا المشروع، جنبا إلى جنب مع عمل المركز في متابعة سير الأعمال في القضايا والتقارير المرفوعة للمركز للتوفيق والفض في النزاعات، بما يوفر العدالة الناجزة في قطاع الرياضة بالدولة.

من ناحية أخرى تقرر مشاركة مركز الإمارات في المؤتمر الثامن للتحكيم الرياضي الدولي ، الذي تنظمه محكمة التحكيم الرياضية /CAS/ ونقابة المحامين السويسرية /SAV / FSA/ يومي الجمعة والسبت المقبلين.

وسيغطي المؤتمر العديد من المحاور المهمة على رأسها التطورات الجديدة في مكافحة المنشطات، ووجهات النظر المختلفة على مسألة السلطة التشريعية والقضائية للجمعيات الرياضية، و مراجعة فقه محكمة التحكيم الرياضية في مجال كرة القدم الدولية ، وذلك في بعض السوابق القضائية، وآخر التطورات المتعلقة بلوائح " FIFA الخاصة بوضع اللاعبين وانتقالاتهم.

وتم ترشيح كل من سعادة ضرار حميد بالهول نائب رئيس المركز، وأحمد عبدالله الظاهري عضو مجلس الإدارة لتمثيل الإمارات في هذا المنتدى الدولي الكبير.

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