بالاسيوس: شخصية الفريق وراء قبولي عرض الاحتراف في العين

المصدر: وام

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أكد الأرجنتيني ماتياس بالاسيوس لاعب خط وسط فريق العين أنه لم يكن يتوقع أن يتأقلم بهذه السرعة مع الفريق لكن الأمر لم يكن صعبا في ظل الأجواء الأسرية المميزة التي يعيشها اللاعبون مع الجهاز الفني والإدارة.

وقال اللاعب إن موافقته على عرض العين لم تستغرق منه وقتا طويلا في التفكير حيث قرر مشاهدة عدد من مباريات الفريق، وجمع بعض المعلومات عن طبيعة الحياة في مدينة العين.

و أشار إلى أن أكثر ما جذبه شخصية الفريق ورصيده من البطولات وآخرها التتويج بثنائية دوري أدنوك للمحترفين، وكأس رابطة المحترفين في الموسم الماضي.

و أوضح اللاعب في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات /وام/ أنه انتقل لفريق العين في يوليو الماضي بحثا عن تحد جديد بعد تجربة مميزة مع بازل السويسري، وبرغم اختلاف الأجواء بين البلدين إلا أن ما وجده في الإمارات كان جيدا فمدينة العين مميزة وتركت لديه انطباعا رائعا.

و أضاف: "تتواجد العديد من الجنسيات في صفوف فريق العين، وهو أمر جيد يجعلني أتعلم المزيد من الثقافات وكذلك اللغات حيث يجتمع الكل في مكان واحد وبثقافات وعادات مختلفة، ما يترك ذكريات مميزة لدينا جميعا".

كان العين قد تعاقد مع بالاسيوس /20 عاما/ في يوليو الماضي بعقد يمتد لأربعة مواسم.

و قال بالاسيوس: "الآن أخوض تحديا مختلفا مع العين، طموحي كبير لتحقيق الألقاب والبطولات ومواصلة مسيرتي الكروية بأفضل صورة فلا يزال أمامي الكثير من العمل للوصول إلى هدفي.. أعلم جيدا أن العين فريق بطل ولا يقبل الخسارة ويبحث دائما عن البطولات.. هذا الأمر يشبهني كثيرا".

و عن رأيه في مسابقة دوري أدنوك ومستوى المنافسة، قال اللاعب الأرجنتيني الشاب: "منذ الجولة الأولى، تحرص جميع الفرق على الكفاح في الملعب.. شاهدت العديد من المباريات التي تبشر بموسم كروي قوي ".

وعن أبرز الأماكن التي زارها في الإمارات، قال بالاسيوس: "زرت العديد من المناطق في أبوظبي ودبي وشاهدت نهضة رائعة في القطاعات كافة الأمر مدهش و التطور يسير بصورة غير مسبوقة في كل شيء".

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