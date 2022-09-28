الوحدة يتعاقد مع أحمد رفعت نجم منتخب مصر

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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تعاقد نادي الوحدة مع أحمد رفعت لاعب منتخب مصر ونادي فيوتشر لمدة موسم على سبيل الإعارة، ليكمل العنابي قائمة الخماسي الأجنبي في صفوف الفريق قبل غلق باب الميركاتو الصيفي.

وعلم "البيان" أن اللاعب وقع على عقود انضمامه للوحدة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري بنية الشراء، بانتظار الإعلان الرسمي عن الصفقة.

وتعد صفقة انضمام الدولي أحمد رفعت (29 عاماً) والذي يلعب في مركز الجناح، الثالثة التي يبرمها الوحدة مؤخراً، بعدما عزز النادي صفوفه بالبرازيلي آلان ماركيز لوريرو لاعب إيفرتون الإنجليزي بعقد يمتد لموسمين في واحدة من أقوى صفقات الميركاتو، ووليد حسين لاعب شباب الأهلي في صفقة انتقال حر.

وتألق رفعت خلال مشواره مع الأندية التي لعب في صفوفها، إذ اللعب بقميص إنبي والزمالك والاتحاد السكندري، وقدم موسماً مميزاً مع المصري في الموسم قبل الماضي قبل انتقاله إلى فيوتشر، وكان محط أنظار العديد من الأندية وعلى رأسها الزمالك والمصري اللذان حاولا استعادة اللاعب.

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