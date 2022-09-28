«الأربعة» ثمن أخطاء «الأبيض» أمام فنزويلا

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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دفع منتخب الإمارات ثمن الأخطاء الدفاعية بخسارة ثقيلة بأربعة أهداف دون مقابل أمام فنزويلا، في المباراة الودية التي أقيمت بين الفريقين أمس في ختام معسكر «الأبيض» بالنمسا.

سجل أهداف المنتخب الفنزويلي كل من سافرينو وسالمون وخوان كارلوس وجوزيف الكسندر في الدقائق 18 و25 و34 و77 من عمر مباراتهما مساء أمس، على ملعب استاد فينر نيويشتات.

وكان منتخب الإمارات قد خسر الودية الأولى في المعسكر الجمعة الماضي، من منتخب باراغواي 0 ـ 1.

وقدم «الأبيض» أداءً متوازناً وجيداً في الدقائق الأولى، إلا أن الأخطاء الدفاعية، وغياب الفعالية الهجومية، ساعدت فنزويلا على تحقيق فوز سهل، بعدما افتتح التسجيل في الدقيقة 18، عن طريق لاعبه سافرينو، من تمريرة بينية مرت من المدافع خليفة الحمادي، لينفرد المهاجم الفنزويلي ويضعها في شباك الحارس محمد الشامسي.

ثانٍ وثالث

وأضاف سالمون، الهدف الثاني لمنتخب فنزويلا في الدقيقة 25، بعد مرور من مدافعي «الأبيض» بغرابة شديدة، ليواجه الحارس ويسددها في الشباك قوية، وسجل خوان كارلوس، هدفاً ثالثاً لفنزويلا برأسية قوية وسط حراسة من مدافعي «الأبيض» في الدقيقة 34، بعد ركلة ركنية. ولاحت الخطورة الأولى لمنتخبنا الوطني، من ركلة حرة جانبية، وسددها عبد الله رمضان قوية ومباشرة في الدقيقة 41، وأمسكها حارس فنزويلا باقتدار، ومعها انتهى الشوط الأول.

تحسن نسبي

وتحسن أداء منتخب الإمارات نسبياً في الشوط الثاني، وارتدت تسديدة بندر الأحبابي، من جسد حارس فنزويلا، لتجد حارب سهيل في الدقيقة 55، ولكنه سددها ضعيفة.

وواصل مدافعو الإمارات السقوط في الأخطاء، ليخطف البديل جوزيف ألكسندر، الكرة ويراوغ الحارس محمد الشامسي، ويضع الكرة في المرمى معلناً عن هدف رابع لمنتخب فنزويلا في الدقيقة 77.

لتنتهي التجربة الودية للأبيض بخسارة ثقيلة، تسببت فيها الأخطاء الدفاعية، وضعف التمركز والتركيز في الخط الخلفي، وهي الأخطاء التي يجب على المدرب أروبارينا تلافيها في الاستعدادات المقبلة، التي تتطلب من المدرب الأرجنتيني الكثير من العمل للإصلاح.

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