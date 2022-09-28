مدرب الوحدة يهاجم «الجحود» ضد رونالدو

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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دافع البرتغالي كارلوس كارفالهال مدرب الوحدة الإماراتي، عن مواطنه كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد، بعد الانتقادات التي تعرض لها اللاعب مؤخراً من قبل الجماهير ووسائل الإعلام البرتغالية، التي وصفت أداء النجم البرتغالي بـ«الضعيف» في الآونة الأخيرة، ليس مع مانشستر يونايتد فقط، ولكن أيضاً مع منتخب بلاده، واصفاً ما يحدث مع النجم البرتغالي بـ«الجحود».

وكتب كارفالهال على حسابه في «تويتر»: «رونالدو أحد أفضل اللاعبين على مر العصور، والذي لعب دائماً بفخر لمنتخب البرتغال». وطالب كارفالهال بدعم كريستيانو، وذلك قبل اللقاء الذي جمع بين منتخبي البرتغالي وإسبانيا في دوري الأمم الأوروبية، واصفاً ما يحدث معه بـ«الجحود» في رسالة للإعلام والجماهير التي هاجمت اللاعب على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف: «رونالدو في وقت يحتاج فيه ربما للمرة الأولى إلى الدعم، الكثيرون يديرون ظهورهم له وينتقدونه فقط».

وكانت صحيفة «أبولا» البرتغالية قد انتقدت رونالدو بشدة عقب مباراة البرتغال مع التشيك، وقالت الصحيفة: «القليل من رونالدو.. المزيد من البرتغال»، ودعت إلى عدم مشاركة اللاعب أساسياً أمام إسبانيا نتيجة عدم تقديمه المردود المعروف عنه، وقلة الأهداف التي أحرزها هذا الموسم.

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