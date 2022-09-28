الجزيرة الحمراء غاضب من التحكيم

المصدر: (رأس الخيمة - البيان)

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أبدى حسن حمد الزعابي المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجزيرة الحمراء تحفظه على الأخطاء التحكيمية التي تعرض لها الفريق خلال مباراته أمام العربي.

ولاسيما احتساب حكم المباراة ركلة جزاء غير صحيحة للمنافس، أثرت بشكل واضح على نتيجة المباراة التي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق. وأشار إلى أن تركيز الحكام يجب أن يكون حاضراً طوال وقت المباراة، وذلك تجنباً للوقوع في الأخطاء التي تجهض جهود الأندية والأجهزة الفنية والإدارية.

وتمنى الزعابي، الذي يعتبر من أكثر المؤيدين لمنح الفرصة للحكام المواطنين، أن تقوم لجنة الحكام باتحاد كرة القدم بتوجيه حكامنا المواطنين، والعمل على تدارك الأخطاء حماية للاعبين وحفاظاً على حقوق أنديتنا بما يسهم في دعم مسيرة كرة القدم وتقدمها.

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