صدارة «الهواة».. فرحة مؤقتة

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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بنهاية مباريات الأسبوع الثالث من دوري الدرجة الأولى «الهواة» اشتد التنافس وبلغ ذروته على مستوى القمة في أعقاب اعتلاء 3 أندية صدارة الترتيب برصيد 7 نقاط، وهي الجزيرة الحمراء، الذي يتفوق بفارق الأهداف، عن العربي والإمارات صاحبي المركز الثاني، والأخير يعد الرابح الأكبر خلال هذه الجولة، بعد فوزه المثير على حتا بثلاثية نظيفة، مستغلاً تعادل منافسيه الجزيرة الحمراء والعربي بهدف في قمة مباريات الأسبوع.

مفاجآت

ولن تطول فرحة جماهير الأندية التي تصدرت المسابقة عقب نهاية الأسبوع الثالث طويلاً، وهي مؤقتة بكل المقاييس، خاصة أن دوري الهواة عودنا دائماً على المفاجآت، وقلب التوقعات في كل جولة، ودائماً ما تكون العبرة بالخواتيم والفريق الذي يمتلك مقاعد بدلاء جاهزة، وصاحب النفس الطويل، هو من يتأهل لدوري أدنوك للمحترفين مع نهاية مشهد موسم دوري الهواة في مايو من العام المقبل.

فرصة

ولم يفوت دبا الحصن الفرصة، بعد أن أودع رماته ثلاثة أهداف في مرمى الوافد الجديد فرسان هيسبانيا، وهي ذات النتيجة التي عاد بها العروبة من ملعب غلف إف سي، ليصل الحصن والعروبة برصيدهما إلى 6 نقاط، ويأتي من خلفهما فريق سيتي سادساً برصيد 5 نقاط بعد تعادله أمام الفجيرة بهدف.

4 نقاط

وتأتي 3 فرق برصيد 4 نقاط، وتحتل من المركز السابع وحتى التاسع، وهى الرمس والتعاون والذيد، تليها الفرق التي تمتلك 3 نقاط وهي الحمرية، ومسافي، وغلف اف سي، ومصفوت، وفرسان هيسبانيا، ثم الفجيرة برصيد نقطتين، وفي المركزين الأخيرين يأتي كل من بينونة وحتا دون رصيد من النقاط.

لغز

ولا يزال فريق حتا يبحث عن فوزه الأول في دوري الدرجة الأولى، وبعد مرور ثلاث أسابيع على انطلاقة المسابقة، يظل الإعصار خامداً دون رصيد من النقاط، بعد تلقيه هزيمتين أمام العروبة والإمارات، وظل الأداء المتراجع الذي يقدمه لاعبو حتا بمثابة اللغز المحير لجماهير النادي، ولا بد من صحوة من قبل رجال المدرب المقدوني جوكيكا، الذي لا يزال يبحث عن نفسه مع الفريق، وإذا كان حتا قد خسر 6 نقاط، إلا أن الفجيرة صاحب التاريخ الناصع في دوري الهواة، لا يزال يبحث عن الفوز الأول بعد تعادلين وهزيمة أمام الوافد الجديد فرسان هيسبانيا.

هدافون

حافظ فارس الجابري لاعب «العربي» على صدارة الهدافين برصيد 4 أهداف، يليه مواطنه محمد المربوعي دبا الحصن برصيد 3 أهداف، وهو ذات الرصيد الذي يملكه لاعب الرمس أحميد الولي، ومن ثم يأتي 7 لاعبين برصيد هدفين.

ديربيات

وتشهد مباريات الجولة الرابعة 4 ديربيات، بدءاً من لقاء العروبة والفجيرة، مروراً بمواجهة الرمس والجزيرة الحمراء في ديربي رأس الخيمة، ويلتقي الذيد بالحمرية في ديربي الشارقة.

وهناك مواجهة منتظرة تجمع الصاعدين من دوري الدرجة الثانية وهما فرسان هيسبانيا وبينونة، ويستقبل حتا فريق غلف، فيما يلاقي مصفوت فريق مسافي، والعربي يستقبل التعاون بذكريات الموسم الماضي.

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