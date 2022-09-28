الظفرة يجدد الثقة في الجهاز الفني والخماسي الأجنبي

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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جددت شركة كرة القدم بنادي الظفرة، الثقة في الجهاز الفني بقيادة الصربي نيبوشا، واللاعبين الأجانب، في أعقاب النتائج السلبية التي خرج بها الفريق من الجولات الثلاث الأولى من دوري أدنوك للمحترفين بتعادله مع النصر إيجابياً في الافتتاح 1-1 وخسارته أمام العين 0 - 7 والخسارة أمام اتحاد كلباء 0 - 2 ليتذيل فارس الظفرة جدول الترتيب برصيد نقطة واحدة متساوياً مع 4 فرق في عدد النقاط ومتأخراً بفارق الأهداف.

ثقة

وأكد مرشد خلفان المرر رئيس الشركة، في تصريح لـ «البيان» ثقة إدارة النادي في الجهاز الفني والخماسي الأجنبي، مؤكداً عدم وجود أي تغييرات في صفوف الفريق واستمرارية المدرب نيبوشا في مهمته الفنية خلال المرحلة المقبلة.

وقال: عقدنا أخيراً اجتماعاً مع الجهاز الفني واللاعبين تم خلاله مناقشة النتائج السابقة، وكل التفاصيل الفنية وخلاله أكدنا الثقة التامة في جميع العناصر، وتقديم الدعم اللازم من أجل تحقيق النتائج الإيجابية في بقية مشوار الموسم الحالي بالتكاتف والتعاون سوياً.

إصرار

وأشار المرر إلى أن فريقه عمل خلال فترة توقف الدوري الحالية على تصحيح الأخطاء ودعم الإيجابيات، ذاكراً أن التدريبات استمرت يومياً وسط إصرار وحماس كبيرين من اللاعبين الذين بذلوا جهداً مقدراً، بهدف الوصول إلى كامل الجاهزية البدنية والفنية، وبطريقة عكست رغبة الجميع في الاستفادة من فترة التوقف والظهور بمستوى أفضل.

ثناء

وأثنى رئيس شركة كرة القدم بنادي الظفرة على لاعبيه، وقال إنهم مميزون ويمتلكون إمكانيات فنية عالية وقادرون على حصد النقاط التي تضع الفريق في المكان الذي يستحقه بجدول ترتيب الدوري، ذاكراً أن الجميع سيشاهد الظفرة بمستوى أفضل عقب نهاية فترة التوقف والعودة للمباريات التنافسية بعد تجانس الجدد مع القدامي، متمنياً أن ينجح اللاعبون في تحقيق الأهداف المنشودة.

تحضيرات

وفي السياق فاز الظفرة على فريق الغربية أحد أندية الدرجة الثانية بخمسة أهداف دون رد، في إطار تحضيراته لمقابلة ضيفه شباب الأهلي يوم الأحد المقبل في الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين والتي يعمل خلالها على تحقيق الفوز الأول في البطولة.

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