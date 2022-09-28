مبخوت.. منافسة مفتوحة مع الكبار

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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مع معدل تسجيل وصل إلى هدفين في المباراة، يتنافس علي مبخوت مهاجم الجزيرة، مع هدافي كبرى الدوريات أرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي، ونيمار مهاجم باريس سان جيرمان، وروبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة، مع الاعتراف بوجود فوارق بين تلك المسابقات ودوري أدنوك للمحترفين.

وقفز مبخوت، إلى صدارة قائمة هدافي دوري أدنوك للمحترفين، بتسجيل 6 أهداف في 3 مباريات، ومنها 3 أهداف من ركلات جزاء، أي بمعدل هدفين في المباراة الواحدة، وهو معدل عالٍ يؤكد على مكانة مهاجم منتخبنا الوطني الأول، كهداف تاريخي للدوري وللكرة الإماراتية.

وتمكن مبخوت من تسجيل 187 هدفاً خلال 19609 دقائق مشاركة موزعة على 257 مباراة في دوري المحترفين الإماراتي بداية من موسم 2008 - 2009 وحتى الآن، وبمعدل تسجيل وصل إلى 0.72 هدف في المباراة الواحدة، وخلال مسيرته الطويلة، أصبح الهداف التاريخي للدوري وللمنتخب الوطني.

صدارة النجوم

يمتلك مبخوت قدرات تهديفية خاصة تضعه في مقارنة مع عدد من نجوم الهجوم العالميين بالأرقام، ومنهم النرويجي هالاند مهاجم مانشستر سيتي، والذي يتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز (البريمير ليغ)، برصيد 11 هدفاً في 7 مباريات ومنها هدف من ركلة جزاء، وبمعدل 1.6 هدف في المباراة الواحدة، ويتساوى معه مبخوت في التسجيل في أول 3 مباريات، بإحراز كل منهما 6 أهداف.

ويتصدر البرازيلي نيمار مهاجم باريس سان جيرمان، قمة هدافي الدوري الفرنسي بتسجيله 10 أهداف في 7 مباريات، ومنهما هدفان من ركلتي جزاء، وبمعدل 1.4 هدف في المباراة الواحدة، وسجل منها 4 أهداف في أول 3 مباريات بمعدل 1.3 هدف في المباراة الواحدة.

كما يتصدر البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة، قائمة هدافي الدوري الإسباني (لا ليغا)، برصيد 8 أهداف في 6 مباريات، وليس منها أي ركلات جزاء، بمعدل 1.3 هدف في المباراة الواحدة، وأحرز هدفين 3 مرات، وفي أول 3 مباريات شارك فيها بالدوري، سجل 5 أهداف بمعدل 1.6 هدف في المباراة الواحدة.

تنافس قوي

أما على قمة قائمة هدافي الدوري الإيطالي، فيتواجد النمساوي ماركو ارناوتوفيتش مهاجم نادي بولونيا، بتسجيله 6 أهداف في 5 مباريات، ومنها هدفان من ركلتي جزاء، وبمعدل 1.2 هدف في المباراة الواحدة. ويتصدر مهاجم يونيون برلين، شيرالدو بيكر من سورينام، قائمة هدافي الدوري الألماني، بتسجيله 6 أهداف في 5 مباريات دون أي ركلات جزاء، وبمعدل 1.2 هدف في المباراة الواحدة، وسجل منها 4 أهداف في أول 3 مباريات بمعدل 1.3 هدف في المباراة الواحدة.

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