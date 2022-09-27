منتخب الإمارات يدفع ثمن الأخطاء الدفاعية أمام فنزويلا

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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فاز منتخب فنزويلا على منتخب الإمارات 4-0، وسجلها كل من سافرينو وسالمون وخوان كارلوس وجوزيف الكسندر في الدقائق 18 و25 و34 و77 من عمر مباراتهما مساء اليوم، على ملعب إستاد فينر نيويشتات، في ختام معسكر منتخب الإمارات في النمسا، والذي شهد الجمعة الماضية أيضاً، خسارة منتخب الإمارات للودية الأولى من منتخب باراغواي 0-1.

وقدم "الأبيض" أداءً متوازناً وجيداً في الدقائق الأولى، إلا أن الأخطاء الدفاعية، وغياب الفعالية الهجومية، ساعدت فنزويلا على تحقيق فوز سهل، بعدما افتتح التسجيل في الدقيقة 18، عن طريق لاعبه سافرينو، من تمريرة بينية مرت من المدافع خليفة الحمادي، لينفرد المهاجم الفنزويلي ويضعها في شباك الحارس محمد الشامسي.

وأضاف سالمون، الهدف الثاني لمنتخب فنزويلا في الدقيقة 25، بعد مرور من مدافعي "الأبيض" بغرابة شديدة، ليواجه الحارس ويسددها في الشباك قوية، وسجل خوان كارلوس، هدفاً ثالثاً لفنزويلا برأسية قوية وسط حراسة من مدافعي "الأبيض" في الدقيقة 34، بعد ركلة ركنية.

ولاحت الخطورة الأولى لمنتخبنا الوطني، من ركلة حرة جانبية، وسددها عبد الله رمضان قوية ومباشرة في الدقيقة 41، وأمسكها حارس فنزويلا باقتدار، ومعها انتهى الشوط الأول.

وتحسن أداء منتخب الإمارات في الشوط الثاني، وارتدت تسديدة بندر الأحبابي، من جسد حارس فنزويلا، لتجد حارب سهيل في الدقيقة 55، ولكنها سددها ضعيفة بين يدي الحارس، لتضيع أخطر وأقرب فرص التسجيل من "الأبيض".

وواصل مدافعو الإمارات السقوط في الأخطاء، ليخطف البديل جوزيف ألكسندر، الكرة ويراوغ الحارس محمد الشامسي، ويضع الكرة في المرمى معلناً عن هدف رابع لمنتخب فنزويلا في الدقيقة 77.

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