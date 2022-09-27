النصر يفسخ تعاقده مع عايض بالتراضي

المصدر: (دبي - عدنان الغربي)

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توصلت إدارة شركة كرة القدم بنادي النصر إلى اتفاق مع محمد عايض مدافع الفريق الأول لفسخ عقده بالتراضي بعد 4 مواسم قضاها بصفوف العميد.

ولم يظهر عايض في تشكيلة النصر في الموسم الجديد، الذي اعتمد فيه المدرب الألماني ثورستن فينك على الثنائي البرازيلي غلوبير ليما ولوكاس ألفيس، فيما شارك عايض في 4 مباريات فقط في الموسم الماضي للدوري، مقابل 23 مباراة في موسم 2020-2021.

ولعب عايض 54 مباراة في دوري المحترفين منذ انضمامه للنصر في يوليو 2018 قادماً من الجزيرة، ويسعى اللاعب للبحث عن تجربة جديدة قبل غلق باب الانتقالات الصيفية 4 أكتوبر المقبل.

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