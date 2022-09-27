رقم قياسي في الأهداف للمراحل السنية بخورفكان

المصدر: خورفكان ـ محمد فضل

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أظهرت فرق المراحل السنية بنادي خورفكان تألقاً لافتاً على مستوى المسابقات التي ينظمها اتحاد الكرة، وسجلوا عدداً كبيراً من الأهداف التي تجاوزت 35 هدفاً في أقل من 5 مباريات لمختلف فرق المراحل السنية.

وتمكن فريق الشباب تحت 18 سنة من تحقيق الفوز على عجمان بنتيجة 3 / 0 وجاءت الأهداف عن طريق رحيم عبدالله ومايد خالد وحبيب محمد.

وسار فريق خورفكان تحت سن 16 على ذات الطريق وأمطر مرمى العروبة بنتيجة 12 / 1 ضمن مباريات دوري الناشئين سجل منها كل من زين أحمد وعبدالله خليل هدفين لكل لاعب، وهدف لكل من محمد حمدان ومحمد عبدالعزيز وحمد خلفان ومنصور خالد وماجد أحمد وخالد سليمان ومنصور درويش وفهد طارق.

وفي مباراة أخرى لذات الفريق 16 سنة قاد اللاعب زين أحمد فريقه إلى تحقيق الفوز على حتا بنتيجة 4 / 1، وتكفل زين بتسجيل الأهداف الأربعة «سوبر هاتريك».

ولم يشذ فريق أشبال خورفكان تحت 14 سنة عن القاعدة، وزار مرمى الظفرة في عقر داره 7 مرات، وجاءت الأهداف عن طريق سالم عبدالله «هاتريك» وهدفين لكل من أحمد فايز وأحمد طارق وهدف لعبدالرحمن راشد.

وتمكن فريق أشبال خورفكان تحت 13 من تحقيق الفوز على التعاون بنتيجة 10 / 1 تبادل في إحرازها كل من حمزة محمود ومحمد يعقوب بواقع هدفين لكل لاعب، وهدف لكل من أحمد مروان ومحمد أحمد ومحمد عبدالعزيز ومحمد راشد وحمدان محمد وغيث خالد.

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