كسر في الساق يبعد الصربي ميلوس عن الجزيرة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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كشف نادي الجزيرة عن حاجة الصربي ميلوس كوسانوفيتش متوسط دفاع الفريق، إلى عدة أشهر للتعافي من إصابة كسر الساق التي كان قد تعرض لها أواخر أغسطس الماضي، على الرغم من التقارير الطبية السابقة التي كانت قد أشارت إلى إمكانية اللاعب للعودة إلى التدريبات بعد شهر من الإصابة.

وخضع ميلوس قبل أيام إلى عملية جراحية في موقع الإصابة، وأبان التقرير الجديد بأنه في حاجة إلى فترة علاج وراحة تستغرق عدة أشهر، ما جعل إدارة النادي تقرر البحث عن بديل للمدافع الهداف، واستقر القرار على التشيكي فيليب نوفاك مدافع فنربخشة التركي الذي وصل إلى أبوظبي لإجراء الفحوصات الطبية والتوقيع الرسمي، الذي ينتظر الإعلان عنه خلال الساعات القليلة المقبلة.

وظل ميلوس بعيداً عن المشاركة مع «فخر أبوظبي» منذ 3 أبريل الماضي وكان آخر ظهور له بالدوري أمام شباب الأهلي في الجولة 20 من المنافسة خلال مواجهة انتهت لمصلحة الجزيرة 2-1 أحرز فيها ميلوس الهدف الأول لفريقه، إضافة إلى غيابه عن المشاركة في مرحلة المجموعات بالبطولة الآسيوية، وبعد تلقيه للعلاج الذي استمر فترة طويلة انتظم في تدريبات الفريق الإعدادية للموسم الحالي ولكن طاردته الإصابة التي أعادته للتوقف في نهاية أغسطس الماضي.

وحقق ميلوس نجاحاً كبيراً مع الجزيرة خلال المواسم الثلاثة السابقة التي شارك فيها مدافعاً عن شعار الجزيرة وخاض 62 مباراة في الدوري أحرز خلالها 11 هدفاً من الضربات الثابتة التي اشتهر وتميز بها، ليكون أحد أبرز المدافعين الهدافين في دورينا.

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