البرازيلي آلان.. بطل كوبا أمريكا بقميص الوحدة

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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بدأ الوحدة عملية الإصلاح مبكراً بتدعيم صفوفه بلاعبين مميزين قبل غلق باب الانتقالات الصيفية، من أجل إعادة الفريق للمسار الصحيح والمنافسة على البطولات، بعدما أعلن النادي التعاقد رسمياً مع البرازيلي آلان لوريرو (31 عاماً) لاعب إيفرتون الإنجليزي بعقد يمتد لموسمين. كما أعلن الوحدة عن التعاقد رسمياً مع لاعب خط الوسط وليد حسين لاعب شباب الأهلي في صفقة انتقال حر بعد أن أنهى تعاقده مع «الفرسان».

وكان الوحدة قد استغنى عن الجناح البرتغالي فابيو مارتينز والمدافع البرازيلي ماراكاس غوبسون بعد ظهورهما بمردود باهت مع الفريق ليلجأ النادي إلى إجراء تغييرات على صعيد الأجانب بعد مرور ثلاث جولات من دوري أدنوك للمحترفين، وينتظر أن يكمل العنابي قائمة الأجانب بالتعاقد مع أجنبي خامس في مركز الجناح.

كتيبة

وتعد صفقة انضمام آلان إلى العنابي واحدة من أقوى صفقات دورينا هذا الموسم، لينضم إلى كتيبة النجوم والأسماء العالمية الشهيرة الذين انضموا إلى دوري أدنوك للمحترفين، وذلك بعدما كان الوحدة تعاقد مع البرتغالي لويس ميغيل بيتزي في بداية الموسم، وتعاقد الشارقة مع الثلاثي باكو الكاسير ومانولاس وميراليم بيانيتش، وتعاقد النصر مع عادل تاعرابت.

واهتمت وسائل إعلام عالمية بصفقة انتقال آلان من إيفرتون إلى الوحدة، إذ أبرزت صحيفة «الديلي ميل» البريطانية وشبكة سكاي نيوز خبر انضمام للاعب لقلعة العنابي، كما تحدثت صحيفة «ليكيب» الفرنسية، و«ذي أثليتك» الأمريكية عن انتقال اللاعب الذي يعد صفقة من العيار الثقيل.

لقب

ويعتبر آلان من أهم لاعبي الارتكاز، وخاض العديد من المنافسات الكبرى، خاصة مع نابولي الإيطالي الذي في صفوفه بين عامي 2015 و2020 وشارك معه في حصد لقب كأس إيطاليا واللعب في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، قبل أن ينتقل في إيفرتون الإنجليزي في صفقة بلغت قيمتها 21 مليون جنيه إسترليني، في وقت وصلت فيه أعلى قيمة سوقية للاعب إلى 60 مليون يورو، وكان في عام 2019 مطلباً للعديد من الأندية الكبيرة أبرزها باريس سان جيرمان الفرنسي. وعلى المستوى الدولي لعب آلان للمنتخب البرازيلي 10 مباريات وفاز معه بكأس كوبا أميركا عام 2019، ومثل منتخبات البرازيل تحت 20 عاماً وفاز معه بكأس العالم للشباب.

مواجهة

ومن المقرر أن ينتظم الوافدان الجديدان آلان لوريرو ووليد حسين إلى تدريبات الوحدة اليوم الثلاثاء بعد أن حصل الفريق على راحة أمس عقب الفوز على الغربية بسداسية نظيفة في مباراة ودية سجلها جواو بيدرو (هاتريك) وعبد الرحمن صالح وماجد راشد وخليل إبراهيم استعداداً لاستئناف دوري المحترفين بمواجهة البطائح في الجولة الرابعة.

من جهته، أشاد البرازيلي آلان بالعمل الاحترافي من جانب إدارة الوحدة خلال إجراءات التعاقد معه، مؤكداً على رغبته في الإسهام في تحقيق الإنجازات والانتصارات مع الفريق، كما أكد وليد حسين سعادته بالانضمام للوحدة، وكتب على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «صفحة جديدة في حياتي الرياضية، أبارك لنفسي الانضمام للعنابي، وأتمنى أن أساهم مع إخواني اللاعبين في مواصلة تحقيق البطولات وإسعاد جماهير الوحدة، وشكراً لإدارة النادي على ثقتهم وبدعمهم ودعم الجماهير أسعى أن أكون عند حسن ظن الجميع».

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