العين يبحث عن الودية الـ11 قبل لقاء كلباء

المصدر: العين - طلحة عبدالله

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على بعد أسبوع من مباراته أمام اتحاد كلباء في الثاني من أكتوبر المقبل على ملعب استاد هزاع بن زايد، لحساب الجولة الرابعة من دوري أدنوك، يأمل الجهاز الفني بلوغ لاعبيه أعلى معدلات الجهوزية والانسجام، في ظل غياب 10 لاعبين دوليين يشاركون مع المنتخبات الوطنية، وعلم «البيان»، أن المدرب الأوكراني سيرجي ريبروف، يبحث عن تجربة ودية قبل لقاء كلباء المرتقب، وفي حال تم له ذلك فسيكون الفريق البنفسجي خاض 11 مباراة ودية في وبعد المعسكر الخارجي الذي أقامه أخيراً بألمانيا والنمسا، إذ كانت مباراة البطائح التي خاضها الفريق بداية هذا الأسبوع وكسبها بهدف نظيف، هي الودية العاشرة للفريق البنفسجي.

وضرب العين في عهد المدرب ريبروف الرقم القياسي في عدد المباريات الودية التي خاضها منذ أن تولى الأخير قيادته الفنية في يونيو من العام الماضي وبحسب إحصاءات عيناوية لعب العين 32 مباراة ودية، فاز في 19 وخسر 10 وتعادل في 3 مباريات وسجل 60 هدفاً، مقابل 30 هدفاً في مرماه.

ويسعى العين للعودة إلى مقدمة الترتيب العام لفرق الدوري لتأكيد عزمه على الدفاع بقوة عن لقبه بعد أن تراجع إلى المركز الثامن برصيد (4 نقاط) جمعها من تعادل في الجولة الأولى أمام عجمان بهدف لمثله، والفوز في الجولة الثانية على الظفرة بسبعة أهداف نظيفة، والخسارة أمام مضيفه الجزيرة 1-2.

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