ارتفاع القيمة التسويقية لأغلى 10 لاعبين في الدوري الإماراتي

المصدر: وام

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ساهمت الصفقات التي أبرمتها أندية الدوري الإماراتي الأيام القليلة الماضية في رفع القيمة التسويقية لأغلى 10 لاعبين، قبل غلق باب القيد الصيفي.

وارتفعت القيمة التسويقية الإجمالية لأصحاب المراكز العشرة الأولى في قائمة أغلى لاعبي المسابقة إلى 65.8 مليون يورو حتى الآن.

ويغلق اتحاد الإمارات لكرة القدم باب القيد في 4 أكتوبر المقبل، على أن يكون بعد غد "الخميس" هو اليوم الأخير لاستقدام المحترفين من خارج الدولة؛ حيث تقتصر الأيام التالية حتى 4 أكتوبر على الانتقالات المحلية أو من داخل الدولة إلى خارجها.

وخلال الأيام القليلة الماضية، أبرمت أندية دوري المحترفين عدة صفقات جديدة، مثل انضمام البرازيلي آلان ماركوس (31 عاما) لاعب إيفرتون الإنجليزي السابق إلى فريق الوحدة في صفقة انتقال حر.

وتبلغ قيمة ماركوس التسويقية وفق موقع "ترانسفير ماركت" العالمي المتخصص في أرقام وإحصائيات اللاعبين والأندية، 10 ملايين يورو، ما وضعه في صدارة قائمة أعلى لاعبي دوري أدنوك من حيث القيمة السوقية.

ويحتل البوسني ميراليم بيانيتش /32 عاما/، المنضم من برشلونة الإسباني إلى نادي الشارقة في صفقة انتقال حر، المركز الثاني بقيمة سوقية تبلغ 9.5 مليون يورو، فيما يأتي ثالثا الإسباني باكو ألكاسير /29 عاما/ لاعب الشارقة بقيمة سوقية تبلغ 9 ملايين يورو.

ويستحوذ الروماني ألكساندرو تشيكالداو /25 عاما/ المعار من جالطة سراي التركي إلى فريق اتحاد كلباء على المركز الرابع بقيمة سوقية 7.5 مليون يورو ويليه التوجولي لابا كودجا /30 عاما/ مهاجم العين والروماني فلورين تاناسي /27 عاما/ لاعب الجزيرة في المركزين الخامس والسادس بنفس القيمة السوقية لكليهما /5.5 مليون يورو/.

و يأتي في المراكز من السابع إلى العاشر على الترتيب البرازيلي جواو بيدرو /29 عاما/ مهاجم الوحدة /5 ملايين يورو/ والبرتغالي أنطونيو كارفهال "توزي" /29 عاما/ لاعب النصر /4.8 مليون يورو/ والمغربي سفيان رحيمي /26 عاما/ لاعب العين /4.5 مليون يورو/ واليوناني كوستاس مانولاس /31 عاما/ المنضم خلال الساعات الماضية لصفوف الشارقة بقيمة سويقة 4.5 مليون يورو أيضا.

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