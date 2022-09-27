17 نوفمبر.. مؤتمر دبي الرياضي الدولي وجوائز دبي جلوب سوكر

المصدر: البيان

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سيكون عشاق كرة القدم في مختلف أنحاء العالم على موعد مع أهم نجوم اللعب والتدريب والإدارة في كرة القدم العالمية أثناء حفل النسخة السابعة عشر من مؤتمر دبي الرياضي الدولي والدورة الثالثة عشرة لجوائز "دبي جلوب سوكر" الخميس 17 نوفمبر المقبل، قبل ثلاثة أيام من انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، حيث سيجتمع نجوم كرة القدم العالمية من لاعبين ومدربين وصنّاع قرار مع نخبة من المشاهير والضيوف في مدينة جميرا المتألقة لمتابعة الحدث الذي سيتم بثه للمشاهدين في مختلف دول العالم.

وسيتضمن الحدث جلسة حول خطط اللعب وكيفية تحقيق الانتصارات بمشاركة مدربين عالميين يتم الإعلان عنهم لاحقا، فيما سيتم في الحفل تكريم أفضل لاعبين كرة القدم في حفل جوائز دبي جلوب سوكر حيث سيتم منح جائزة أفضل لاعب وأفضل لاعبة وجائزة أفضل نادي رجال وسيدات على حد سواء، وجائزة أفضل لاعب لدى مشجّعي تيك توك، وجائزة مارادونا لأفضل هدّاف، إلى جانب جائزة أفضل مدرّب وجائزة أفضل وكيل لاعبين وجائزة أفضل صفقة انتقال لاعب وجائزة أفضل مدير رياضي وأفضل رئيس رياضي.

ويواصل مؤتمر دبي الرياضي الدولي دوره كمنصة عالمية في تطوير كرة القدم وتسليط الضوء على تجارب أهم اللاعبين والمدربين وقادة الأندية في مختلف المجالات من أجل التعرّف على التجارب العالمية الناجحة وتكوين نموذج يناسب أندية دولة الإمارات ويشكل مصدر تحفيز والهام لجميع العاملين في مجال كرة القدم.

فيما تواصل جائزة دبي جلوب سوكر منذ إطلاقها في العام 2010 تقديم فئات جديدة للجوائز التكريمية، مما يعكس تطور صناعة الرياضة وتنوع جاذبيتها العالمية. تماشياً مع هذا التقليد، وستشهد دورة العام 2022 إضافة فئات جوائز جديدة إلى تشكيلة هذا العام 2022. مع إضافة جائزة CNN Off The Pitch التي تكرّم إنجازات فردية أو نادي رياضي أو إحدى منظمات كرة القدم التي تعكس أثراً إيجابياً على المجتمع الأوسع أو الثقافة أو العمل الخيري أو كنموذج يحتذى به للآخرين. ستمنح جائزة Power Horse لأفضل لاعب ناشئ، والتي ستكرّم اللاعبين الشباب الذين سجّلوا نجاحات مميزة في الموسم الماضي بأدائهم المذهل.

وفي إصدار جديد خاص لعام 2022، ستكرم جوائز دبي جلوب سوكر الرقمية أفضل المؤثرين والمبدعين في مجال الإعلام الرقمي في كرة القدم. ويتم تقديم الجوائز من قبل 433، الشريك الرقمي لجوائز دبي جلوب سوكر هذا العام، وهي كالتالي: أفضل لاعب كرة قدم في فئة الرياضات الإلكترونية، وأفضل صانع محتوى كرة القدم على منصّة تيك توك، وأفضل صانع كرة قدم على منصّة يوتيوب، وأفضل مؤثر محتوى كرة قدم على منصّات وسائل التواصل الاجتماعي، وأفضل صحفي متخصًّص في مجال كرة القدم.

فيما يلي قائمة الجوائز الـ 21 التي سيتم تقديمها في حفل توزيع جوائز دبي جلوب سوكر 2022 في نوفمبر:

1. جائزة أفضل رئيس رياضي

2. جائزة أفضل لاعب لدى مشجّعي تيك توك

3. جائزة أفضل لاعب

4. جائزة أفضل لاعبة

5. جائزة مارادونا لأفضل هدّاف

6. جائزة أفضل نادي رجالي

7. جائزة أفضل نادي سيدات

8. جائزة CNN Off The Pitch

9. جائزة Power Horse لأفضل لاعب ناشئ

10. جائزة أفضل مدرّب

11. جائزة أفضل مسيرة مدرّب

12. جائزة أفضل مدير تنفيذي

13. جائزة أفضل صفقة انتقال لاعب

14. جائزة أفضل وكيل لاعبين

15. جائزة أفضل مدير رياضي

16. جائزة أفضل مسيرة لاعب

جوائز دبي جلوب سوكر الرقمية:

17. جائزة أفضل لاعب كرة قدم في الرياضات الإلكترونية

18. جائزة أفضل صانع محتوى كرة قدم على منصّة تيك توك

19. جائزة أفضل صانع محتوى كرة قدم على منصّة يوتيوب

20. جائزة أفضل مؤثر محتوى كرة قدم على منصّات وسائل التواصل الاجتماعي

21. جائزة أفضل صحفي متخصّص في كرة قدم

سيتم الإعلان عن أسماء المرشّحين لجميع فئات الجوائز وبدء التصويت في 20 أكتوبر. بعد النجاح الذي تحقق في العامين الماضيين، ستتاح الفرصة لعشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم لاختيار المرشّحين المفضّلين لديهم في بعض الفئات من خلال تصويت الجمهور. وفي هذا الخصوص، تعاونت جوائز دبي جلوب سوكر مع منصة تفاعل المعجبين mySPORT by Emerce، حيث سيتمكن المعجبين من التصويت أثناء المشاركة في برامج حوارية على الهواء مباشرة مع المضيفين والمؤثرين وأساطير اللعبة وغيرهم من المعجبين. من الجدير ذكره أنه في دورة العام الماضي من جوائز دبي جلوب سوكر، تم استقبال أكثر من 15 مليون صوت من عشاق كرة القدم من أكثر من 210 دولة ومنطقة حول العالم.

سيتم اختيار الفائزين من قبل الجمهور المشجعين ولجنة تحكيم دولية تضم نخبة من المدرّبين الرياضيين والمدراء التنفيذيين ورؤساء الأندية في عالم كرة القدم.

وقال سعادة سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي: "منذ انطلاق مؤتمر دبي الرياضي عام 2006 ثم اطلاق جائزة دبي جلوب سوكر في عام 2010 أصبح الحدث منصة عالمية يتم فيها تسليط الضوء على واقع ومستقبل كرة القدم في دولة الإمارات والعالم وكذلك على التجارب الاحترافية في كيفية تكوين النماذج الناجحة على مستوى اللعب والتدريب وبناء الفرق وتأسيس الأكاديميات وفق أحدث النماذج الاحترافية وذلك بمشاركة متحدثين مرموقين يستعرضون أهم التحديات وكيفية مواجهتها والنجاح في تحقيق الإنجازات، كما يتم تكريم أفضل اللاعبين والمدربين والأندية واضافة فئات جديدة في كل عام بما يناسب مع النمو الذي يشهده عالم كرة القدم وظهور أنشطة عديدة تدعم هذا القطاع وأصبحت جزءا أساسيا فيه، وسيكون حدث هذا العام حافلا بالجديد الذي سيكون إضافة مهمة لجهودنا المشتركة في تطوير كرة القدم".

فيما صرّح توماسو بندوني، الرئيس التنفيذي لجوائز دبي جلوب سوكر قائلاً: "منذ إطلاق جوائز دبي جلوب سوكر عام 2010، واستمرار نجاح شراكتنا مع مجلس دبي الرياضي التي استمرت 13 عاماً، نودّ أن نعبر عن سرورنا في تطور هذه الجوائز والوصول إلى جمهور عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم. لقد منحتنا دبي باستمرار امتياز الاحتفال بكرة القدم وتقدير المحترفين الذين يعملون بشغف باسم هذه الرياضة، ويشرّفني أن نواصل إقامة حدثنا المرموق في دبي خلال السنوات القادمة".

خلال النسخة الثانية عشرة من جوائز دبي جلوب سوكر العام الماضي في 27 ديسمبر 2021، تم منح ما مجموعه 17 فئة من الجوائز خلال الحفل، والذي شهد تكريم المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب نادي الدوري الفرنسي باريس سان جيرمان والمنتخب الوطني الفرنسي وتسليمه جائزة أفضل لاعب لعام 2021. كما شهد تكريم نادي تشيلسي الإنجليزي وتسليمه جائزة أفضل نادي للرجال لعام 2021. وكانت جائزة أفضل لاعبة لعام 2021 في فئة السيدات من حصيلة لاعبة الوسط الإسبانية وقائدة الفريق ألكسيا بوتيلاس، التي تسلمت أيضاً جائزة أفضل نادي سيدات نيابة عن ناديها برشلونة. وفاز روبرت ليفاندوفسكي بجائزة أفضل لاعب لدى مشجّعي منصة تيك توك وجائزة مارادونا لأفضل هدّاف.

كما تفخر جوائز دبي جلوب لكرة القدم لهذا العام بالترحيب بالجهات الراعية الجديدة لنسخة جوائز هذا العام وهم Power Horse و El Mathe، والترحيب بعودة إلى الداعمين الرئيسيين على مدى سنوات وهم: TikTok و Emirates و Perrelet و Ora Developers و Abu Dhabi Media و Waldorf DIFC و Waldorf Palm Jumeirah. وترحّب بالشركاء الإعلاميين لهذه الدورة وهم: CNN و 433 و Marca و Sky و LaPresse و Eurosport و SportBusiness و 90+ Kora.

سيتم بث جوائز دبي جلوب سوكر مباشرة عبر الأقمار الصناعية والبث المباشر في جميع أنحاء العالم. وسيتم مشاركة المزيد من المعلومات والإعلانات قبل نسخة 2022 من جوائز دبي جلوب سوكر من خلال قنوات التواصل الاجتماعي التالية:



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