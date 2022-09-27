«الأبيض» يلاقي فنزويلا في النمسا الليلة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

ت + ت - الحجم الطبيعي

يلتقي منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، في السابعة من مساء اليوم، بتوقيت الإمارات، باستاد فينر نويشتات، نظيره الفنزويلي، في ختام معسكره في النمسا، ضمن تحضيرات «الأبيض» للمشاركة في خليجي 25، وبطولة غرب آسيا، ونهائيات كأس آسيا 2023.

وسبق أن لعب «الأبيض» ودية أولى خلال معسكر النمسا الجمعة الماضي، وخسرها من باراغواي 0 - 1، فيما ستكون مباراة منتخبنا اليوم، هي الثانية تاريخياً أمام منتخب فنزويلا، والذي سبق وفاز على «الأبيض» 2 - 0 عام 2018، وينتظر أن يواصل الأرجنتيني أروابارينا مدرب منتخبنا، منح فرصة المشاركة لعدد أكبر من اللاعبين في المعسكر، والذي يضم 24 لاعباً.

يذكر أن معسكر النمسا، هو الأول لمنتخبنا في الموسم الحالي، وستعود البعثة عقب نهايته إلى الدولة، لينضم اللاعبون إلى أنديتهم، فيما يتجمع المنتخب مجدداً في الفترة من 13 إلى 19 نوفمبر المقبل في أبوظبي، حيث يؤدي تجربتين وديتين أمام منتخبي الأرجنتين وكازاخستان، يومي 16 و19 نوفمبر.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز