منصور بن محمد يعيد تشكيل إدارة «مجمع حمدان الرياضي»

المصدر: دبي - البيان

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أصدر سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، القرار رقم 3 لسنة 2022، بإعادة تشكيل مجلس إدارة «مجمع حمدان الرياضي»، الذي ينضوي تحت مظلة مجلس دبي الرياضي، ونصت المادة الأولى من القرار، على أن يترأس أحمد محمد الشعفار مجلس إدارة المجمع، وتسمية ناصر أمان آل رحمة نائباً للرئيس، وأن يضم مجلس الإدارة الأعضاء: ماهر عبد الكريم جلفار، بدر أحمد أنوهي، طارق عبد الرحمن آل صالح.

وحددت المادة الأولى عمل مجلس الإدارة لمدة 4 سنوات، قابلة للتجديد، وفي حال انتهت مُدة عضوية أعضاء المجلس ولم يتم إعادة تشكيله، فإن أعضاءه يستمرون في أداء مهامِّهم، لحين إعادة تعيينهم أو تعيين أعضاء جدد.

وجاء إصدار القرار، بعد الاطلاع على القانون رقم 11 لسنة 2009، بشأن مجلس دبي الرياضي وتعديلاته، وعلى القرار رقم 1 لسنة 2018، بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة مجمع حمدان بن محمد بن راشد الرياضي، ونصت المادة الثانية منه على تطبيق أحكام القرار رقم 1 لسنة 2018، على مجلس إدارة المجمع، المشكّل بموجب القرار، بكل ما يتعلق بمزاولة اختصاصاته، وعقد اجتماعاته، وغيرها من الأحكام ذات العلاقة.

ويشغل أحمد الشعفار منصب الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور)، ويترأس مجلس إدارة نادي الوصل، ومجلس إدارة مجمّع حمدان الرياضي بالدورة السابقة، فيما يشغل ناصر آل رحمة، منصب مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، ومدير «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي»، ونائب رئيس مجلس إدارة مجمع حمدان الرياضي بالدورة السابقة، ويشغل ماهر جلفار، منصب النائب الأول لرئيس إدارة قاعات المعارض والمؤتمرات بمركز دبي التجاري العالمي، وعضوية مجلس إدارة مجمع حمدان الرياضي، بالدورة السابقة، وعضو لجنة الاستثمار والمشاريع بمجلس دبي الرياضي سابقاً.

ويشغل بدر أنوهي، منصب المدير التنفيذي لمؤسسة المرافق العامة في بلدية دبي، والرئيس التنفيذي للقرية العالمية، ويعمل طارق آل صالح، مديراً للتسويق في «بالحصا لتعليم السياقة»، وكان عضواً سابقاً بلجنة الاستثمار والتسويق بمجلس دبي الرياضي.

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