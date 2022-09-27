الأولمبي وعُمان بروفة ودية جديدة

المصدر: (دبي - البيان)

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يواجه منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم في الخامسة والنصف من مساء اليوم، نظيره العُماني باستاد آل مكتوم، في بروفة ودية جديدة بين المنتخبين، استعداداً للاستحقاقات المقبلة، وتعادل المنتخبان بالودية الأولى 1 /‏‏1.

من ناحية أخرى، غادرت أمس بعثة منتخب الناشئين، مواليد 2006، إلى إندونيسيا، للمشاركة في التصفيات الآسيوية تحت 17 عامًا المؤهلة إلى كأس آسيا بالبحرين، ويستهل المنتخب مشواره بالتصفيات بمواجهة منتخب غوام 1 أكتوبر المقبل، ثم يلعب مع فلسطين وإندونيسيا وماليزيا أيام 3 و5 و7 من الشهر نفسه.

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