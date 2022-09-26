«المحترفين» تطرح تذاكر الجولة الرابعة

المصدر: (دبي - البيان)

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طرحت رابطة المحترفين، تذاكر مباريات الجولة الرابعة، لدوري أدنوك للمحترفين، للجمهور عبر التطبيق والموقع الرسمي للرابطة ومنصة «بلاتينيوم ليست» وتقام منافسات الجولة يومي 1 و2 أكتوبر المقبل، ويلتقي الشارقة مع خورفكان، بني ياس مع الجزيرة، دبا مع عجمان، النصر مع الوصل، الظفرة مع شباب الأهلي، البطائح مع الوحدة، والعين مع اتحاد كلباء.

تواصل الرابطة مبادرة الدخول المجاني للأطفال والسيدات وكبار السن، والتي أطلقتها في الموسم الماضي، بحيث تستلم هذه الفئات تذاكرها المجانية من أكشاك التذاكر يوم المباراة، مع استمرار مبادرة «دوري الجماهير»، لتحفيز المشجعين على مساندة فرقها في المدرجات،

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