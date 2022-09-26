«أزرق» الصالات يواجه عُمان في افتتاح كأس آسيا

المصدر: الكويت - أحمد عبداللطيف

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يرفع الستار غداً عن منافسات كأس آسيا لكرة قدم للصالات، والتي تستمر حتى 8 من الشهر المقبل، والتي تستضيفها الكويت بمشاركة 16 منتخباً على مجمع صالات الشيخ سعد العبدالله بمنطقة صباح السالم.

وتشهد منافسات اليوم الأول ظهور منتخب الكويت، الذي يستهل مشواره باختبار صعب عندما يلتقي عمان ضمن المجموعة الأولى، والتي تشهد لقاء آخر بين العراق وتايلاند.

ويتسلّح لاعبو الأزرق بعاملي الأرض والجمهور أمام الأشقاء العمانيين الذين يقدمون مستويات طيبة في الفترة الأخيرة أوصلتهم إلى الدور نصف النهائي لكأس غرب آسيا مايو الماضي، والتي توج بلقبها المنتخب الكويتي.

ويعتمد المدرب البرازيلي ريكاردو سوبرال «كاكاو»، على توليفة من عناصر الخبرة والشباب بعدما أعلن القائمة النهائية التي ستخوض المنافسات والتي تتكون من 14 لاعباً.

جاهزية الأزرق

ومن جانبه وصف كاكاو مدرب الأزرق المجموعة الأولى للبطولة بالصعبة للغاية، وقال إن مواجهة المنتخب العماني في الجولة الافتتاحية للبطولة، لن تكون سهلة على الرغم من الاستعداد الجيد لخوض المنافسات من خلال خوض أربع مباريات أمام منتخبي أوزبكستان والمجر، ثم معسكر تدريبي في مدينة ملقا الإسبانية.

بينما أشار مدرب المنتخب العماني يونس الفهدي إلى أن الأحمر يتكون من عناصر شابة وجاء إلى الكويت ليس لمجرد المشاركة في البطولة، وإنما للتأهل للأدوار النهائية، وأشاد بمستوى «الأزرق» ووصفه أنه من أفضل المنتخبات في آسيا، وفي الوقت نفسه اعتبر أن منتخب عمان قادر على تحقيق نتيجة إيجابية أمامه في الافتتاح.

بطولة استثنائية

وفي نفس السياق أشار صلاح القناعي أمين عام الاتحاد الكويتي لكرة القدم - مدير البطولة، إلى أن جماهير كرة قدم الصالات ستكون على موعد من المتعة والإثارة ابتداء من اليوم الذي يشهد انطلاق المنافسات، بمشاركة أقوى منتخبات القارة.

وقال: اللجنة المنظمة برئاسة نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد للشؤون الفنية والإدارية هايف الديحاني عملت على تقديم وتنظيم بطولة استثنائية، بعد توفير كافة الإمكانيات لها، وتحقيق النجاح الذي يليق بتاريخ الكويت الزاخر باستضافة البطولات على أرضها ووسط جماهيرها.

وبين القناعي أن حفل الافتتاح سيشهد العديد من الفقرات المتنوعة، التي تعبر عن البيئة الكويتية بحضور وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبد الرحمن المطيري، ورئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد الناصر الصباح، وعدد من رؤساء الاتحادات الرياضية الأهلية بقارة آسيا، فضلاً عن ممثلين للاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

الحكام

من ناحية أخرى ذكر الكويتي محمد الحداد رئيس لجنة حكام البطولة أن الاتحاد الآسيوي للعبة قام بإعداد وتجهيز الحكام للمشاركة في البطولة منذ شهر يوليو الماضي، مضيفاً أنه عقد أكثر من اجتماع معهم عبر برنامج «زوم» لإطلاعهم على آخر التعديلات التي أجريت على قوانين اللعبة.

وأشار الحداد إلى أن الاتحاد الآسيوي اختار 22 حكماً من الجنسين، تمت تصفيتهم إلى 20 حكماً.

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